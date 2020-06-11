В точке, наиболее удаленной от Бога, находится запертый во льду трехликий Люцифер

Данте Алигьери описал в "Божественной комедии" многих чудовищ, которые сторожат грешников в аду. Самый жуткий из них — Люцифер, вмерзший в землю в самой глубине адской воронки. Тремя своими ртами он пережевывает Брута, Кассия и Иуду.



Но в загробном мире Данте обитают не только чудовища и ангелы. Там также находятся души друзей и врагов поэта. Например, в аду обитает ненавистный Данте папа римский, в чистилище — ближайших друг, а в раю — возлюбленная. Для спецпроекта "Круги Данте" мы отобрали 13 знаковых персонажей "Божественной комедии" и с помощью них рассказали историю жизни поэта, а также описали устройство его "царства мертвых".



В материале есть на выбор две хронологии чтения. Первая сосредоточена на мире "Божественной комедии" и знакомит с персонажами в той последовательности, в которой Данте встречал их в поэме. Во второй хронологии очередность персонажей определена реальной жизнью поэта.



Для проекта мы постарались не только воссоздать внешность 13 персонажей, но и соответствующие им локации ада, чистилища и рая, вид которых был вдохновлен описаниями из "Божественной комедии".



Узнать больше об итальянском поэте и увидеть иллюстрации можно в нашем новом спецпроекте "Круги Данте".