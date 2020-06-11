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Театры и музеи Севастополя смогут принять зрителей с 1 июля

С 15 июня в регионе планируется открыть кинотеатры при ограничении числа посетителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Театры и музеи в Севастополе смогут начать работу с 1 июля, спа-салоны и залы ресторанов откроются в конце июня, сообщил в четверг на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев.

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"Театры, театральные концертные организации откроются с 1 июля. С 15 июня предлагается возобновить деятельность кинотеатров, кинозалов при ограничении числа посетителей. С 1 июля будет организована деятельность библиотечной сети, музейных организаций", - сказал врио губернатора.

Он уточнил, что также планируется возобновить с 1 июля экскурсионные услуги, начнут работу детские лагеря. Рестораны и кафе смогут принимать посетителей не на уличных площадках, а в залах с 24 июня.

При этом до 21 июня действует запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что с 15 июня город начнет принимать туристов. В городе в последние недели фиксируются только одиночные случаи заражения. По данным правительства, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 178 человек. Выздоровел 151 человек, 3 человека умерли.

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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