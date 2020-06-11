В Санкт-Петербурге с 12 июня начнет работу автомобильный кинотеатр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Автомобильный кинотеатр "Фара" откроется в Санкт-Петербурге 12 июня. Он разместится на проспекте Непокоренных в Калининском районе, фильмы на большом экране можно будет одновременно смотреть из пятидесяти машин, сообщается в четверг на сайте киносети "Кино-сити".

"12 июня в Санкт-Петербурге начинает свою работу автомобильный кинотеатр "Фара". Кинотеатр расположится во дворе бизнес-центра на проспекте Непокоренных, дом 17, корп. 4. Основой репертуара кинотеатра станут лучшие фильмы последних лет. Кинотеатр будет работать ежедневно, в период белых ночей сеансы будут начинаться в 23:00 и заканчиваться около трех часов ночи. На парковке смогут находиться сразу 50 автомобилей", - рассказали в компании.

Звуковая дорожка будет передаваться в автомобили с помощью радиопередатчика на специальной частоте. При этом обслуживание автомобилей будет осуществляться с минимальным количеством контактов и соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. В расписании автокинотеатра на ближайшие дни - фильмы "Пышка", "Лофт", "За бортом", "Темные воды", "Свадебный год", "Жадность", "Страшные истории для рассказа в темноте". Забронировать или приобрести билеты можно на сайте www.kino-city.ru.

Первый в Санкт-Петербурге автокинотеатр "Фара" был основан 31 декабря 1999 года продюсером, бывшим генеральным директором киностудии "Ленфильм" Эдуардом Пичугиным. Кинотеатр проработал более шести лет, на его сеансы приезжали автомобилисты и байкеры со всех городов Северо-Запада России.

Сеть кинотеатров "Кино-сити" была основана Пичугиным в 2008 году совместно с продюсером Сергеем Сельяновым и режиссером Федором Бондарчуком. В настоящее время в нее входят 20 кинотеатров на территории России.

Сейчас кинотеатры Петербурга остаются закрытыми для публики из-за ограничений в связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции. В конце мая сообщалось, что Министерство культуры РФ поддерживает открытие автомобильных кинотеатров при согласовании с региональными властями и ответственными ведомствами, а также организации необходимых мер безопасности посетителей.