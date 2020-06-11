Эрмитаж может открыться для посетителей в середине июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж сможет открыться для посетителей в середине июля. Об этом в четверг сообщил директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский в онлайн-эфире радио "Рекорд".

"Просто взять и распахнуть двери мы не можем физически, это не должно быть так. Все надо делать постепенно. Прикидываем, что в середине июля мы сможем нормально открыться", - сказал Пиотровский.

По его словам, в учреждении будут введены меры для обеспечения безопасности. В частности, в музей не будут пропускать посетителей без перчаток и масок. Руководство учреждения планирует установить специальные автоматы, где можно будет приобрести средства защиты.

Ранее в Минкультуры РФ сообщили, что федеральные учреждения культуры, которые располагаются в регионах РФ, где снят режим самоизоляции, смогут приступить к работе 9 июня.