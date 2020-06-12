Слава Полунин в 2021 году откроет выставку по своим проектам на 3 тыс. кв. м

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Слава Полунин собирается представить в мае 2021 года выставку "Зя!", которая займет 3 тыс. кв. м и объединит 30 главных проектов народного артиста России и знаменитого клоуна. Об этом Полунин рассказал в интервью ТАСС.

"В этом году в мае я задумывал выставку в Музее Москвы на 3 тыс. кв. м на все лето. Выставка называется "Зя!", и мы ее перенесли ровно на один год. Из 120 моих любимых проектов я выбрал 30 самых любимых, и публика сможет не только познакомиться с ними, но и участвовать в них", - рассказал Вячеслав Полунин.

На "Зя!" будут представлены проекты "Караван мира", "Лицедеи", "Как стать звездой", "Академия дураков", "Мельница". Выставка планируется с середины мая до конца июля 2021 года в Москве.

В рамках экспозиции планируется показ двух новых фильмов о Полунине. Первый фильм "Тайны снега. Путешествие Славы" о Снежном шоу и путешествии в снежное детство, авторами выступили Blue Canary Films Стив Хайсман и Клайв Ховард. Фильм "Свадьбы на Мельнице" расскажет о прошлогоднем проекте на Желтой Мельнице, авторы Noir Films Максим Еруженец и Марина Киракосян.

Полунин также рассказал, что его осенний тур по России в этом году пройдет с середины сентября до середины ноября. "В сентябре мы начинаем двухмесячный тур по всей России, наш "Транссибирский экспресс", который мы каждый год устраиваем", - поделился артист.