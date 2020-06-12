Скульптор Даши Намдаков создаст мастерскую в родном селе в Забайкалье

ЧИТА, 12 июня. /ТАСС/. Российский скульптор, художник, ювелир и дизайнер Даши Намдаков создаст мастерскую на свой малой родине - возле села Укурик на западе Забайкальского края. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-секретарь регионального министерства культуры Александра Добрынина.

"Известный российский скульптор, уроженец села Укурик Даши Намдаков выступил с инициативой создания на своей малой родине культурного комплекса. Там художник планирует не только заниматься творческой деятельностью, но и обучать детей искусству резьбы по камню и литью из бронзы, а также реализовывать крупные международные проекты. По словам Даши Намдакова, открытие мастерской и создание на ее базе культурного центра даст селу новую жизнь", - сказала Добрынина.

По задумке скульптора, мастерскую разместят на берегу реки Хилок в нескольких километрах от села. Одно из московских архитектурных бюро разработает дизайна здания. "Когда был молодым, хотелось завоевывать мир. Сейчас нужно подумать о корнях, помочь своей малой родине", - приводит Добрынина слова художника.

Укурик - небольшое село к западу от Читы. В нем живут около ста человек, преимущественно буряты, которые занимаются сельским хозяйством и ремеслами. Из-за безработицы село постепенно пустеет.

"Руководство Забайкальского края решило поддержать идею Даши Бальжановича. Первым этапом в создании культурного комплекса станет возведение модульного здания мастерской. На это будет выделено 10 млн рублей - это средства, сэкономленные в результате конкурсных процедур мероприятий плана социального развития центров экономического роста. Если успеем подготовить все документы, объект появится уже в этом году", - рассказала в свою очередь министр культуры региона Татьяна Цымпилова.

Скульптор, график и ювелир, член Союза художников России Даши Намдаков родился в 1967 году в Читинской области, окончил Красноярский художественный институт. Признание широкой публики ему принесли выставки в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, в Третьяковской галерее в Москве, в музеях Китая и других стран. Одна из главных особенностей его стиля - своеобразное преломление культурных традиций Европы и Азии. На протяжении нескольких лет мастер работает в итальянских литейных мастерских в городе Пьетрасанта, работы Намдакова входят в коллекции многих музеев разных стран.