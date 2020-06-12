Квест ко Дню России запустили на портале "Узнай Москву"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Онлайн-квест "Мой адрес - Россия" ко Дню России запустили на портале "Узнай Москву". Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Новый квест портала "Узнай Москву" познакомит пользователей с достопримечательностями столицы, аналоги которых есть в других российских городах. С помощью онлайн-викторины мы хотим показать, что, несмотря на расстояния и часовые пояса, разные климатические зоны и природные условия, языки и обычаи, все мы - жители одной великой страны и в каждом регионе можно встретить места и памятники архитектуры, которые нас объединяют и на которые интересно посмотреть", - приводятся в сообщении слова куратора ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий города Москвы Сергея Шакрыла.

Участники виртуальной игры смогут проверить свои знания о достопримечательностях родной страны. Пользователям портала предстоит ответить, в каких городах России, помимо столицы, можно увидеть кремль, путевой дворец Екатерины Великой и фонтан, подобный знаменитому ансамблю "Дружба народов" на ВДНХ.

День России - ежегодный государственный праздник. Он отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР - 12 июня. Несмотря на то, что все культурные учреждения закрыты до 16 июня, в Москве в этот день горожан ждет праздничная онлайн-программа.