Российские кинематографисты планируют вернуться к съемкам в июле

Как рассказали ТАСС в компании "Метрафильмс", съемки нового фильма "Оторви и выбрось" режиссера Кирилла Соколова, автора черной комедии "Папа, сдохни", должны были начаться в мае, но эпидемиологическая ситуация вынудила создателей поменять планы. Сейчас старт съемок намечен на начало июля.

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Постепенное снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии, позволит российским кинематографистам вернуться на площадку в ближайшее время. Уже в июле при соблюдении всех требований Роспотребнадзора могут начаться съемки фильма-погони Кирилла Соколова "Оторви и выбрось" и социальной драмы "Продукты 24" Михаила Бородина о современном рабстве, а осенью - новой картины лауреата "Кинотавра" Бориса Акопова. Об этом рассказали ТАСС представители киностудий.

"Это фильм-погоня, в процессе которой три поколения женщин из одной семьи будут вынуждены лицом к лицу столкнуться с обидами прошлого, разобраться в сложных, токсичных взаимоотношениях и научиться прощать. Или не научиться... У кого как получится. И все это разбавлено брутальными, хулиганскими аттракционами: драками, перестрелками, дикими животными", - отметил режиссер.

Продюсерами картины выступили основатель "Метрафильмс" Артем Васильев, Игорь Мишин и Андрей Савельев. Фильм создается при поддержке Минкультуры РФ и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм". По словам Васильева, у Соколова есть свой самобытный почерк, который сочетает весомый багаж знаний о кино и режиссерский талант. Роли в проекте исполнят Анна Михалкова, Александр Яценко, Виктория Короткова и другие.

В конце июля компания планирует начать съемки дебютного полнометражного фильма Михаила Бородина "Продукты 24". Социальная драма посвящена современному рабству и основана на реальных событиях, произошедших в Москве в 2012 году. Тогда в районе Гольяново освободили женщин, которые многие годы жили и работали в рабских условиях в одном из магазинов. Первая короткометражная работа Бородина "Я нормальный" участвовала в "Неделе критики" на Каннском кинофестивале, а его новый короткий метр "Регистрация" отобрали в основной конкурс престижного европейского кинофестиваля Odense International Film Festival.

"Сильнее всего из-за пандемии пострадал сериальный проект "Джетлаг". Съемки шестисерийной романтической драмеди (трегия-драма - прим. ТАСС) должны были начаться еще в апреле и проходить в нескольких странах. Поэтому старт съемочного процесса можно ожидать, только когда откроют границы для перелетов", - отметили в компании, добавив, что сейчас партнеры по проекту обсуждают варианты возобновления производства. Одну из главных ролей исполнит Ирина Старшенбаум.

Ранее о намерении возобновить съемки уже в июле сообщил ТАСС гендиректор студии "ТриТэ" Никиты Михалкова Леонид Верещагин. По его словам, режим самоизоляции застал на пороге съемок создателей фильма "Чемпион мира" о матче 1978 года, в котором шахматист Анатолий Карпов подтвердил свое первенство, одержав победу над Виктором Корчным. Режиссер Алексей Сидоров планирует приступить к работе уже через месяц. Проект "Огонь" Алексея Нужного находится в стадии постпродакшн, и все работы по нему делаются в удаленном режиме.

Здоровье на первом месте

По словам основателя студии Hype Film и продюсера Ильи Стюарта, в середине июля начнутся съемки двух важных проектов, поэтому сейчас команда находится в стадии активной подготовки, продолжая работать в удаленном режиме. Как уточнили в пресс-службе компании, подробности об этих картинах пока не разглашаются.

"Безусловно, для нас на первом месте стоит здоровье съемочной группы и актеров, поэтому особое внимание уделяется организации необходимых мер защиты на площадке с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Также на сегодняшний день отложены съемки нескольких проектов, в которых, по творческой задумке, неизбежны сцены с актерами массовых сцен. Мы ждем стабилизации ситуации, чтобы вернуться к съемочному процессу", - поделился продюсер в беседе с корреспондентом ТАСС.

Гендиректор творческой студии "Стелла" и студии "ВГИК-Дебют" Федор Попов сообщил ТАСС, что работа над несколькими фильмами началась для его команды сразу, как только мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возобновлении работы киностудий, в том числе, "Мосфильма", где располагается их производственная база.

"Сейчас мы встречаемся ежедневно, началась работа, связанная с постпродакшеном картины "Чупакабра" (режиссер Григорий Коломийцев - прим. ТАСС). Есть еще один законченный фильм - "Когда она приходит" Саши Цоя. Мы ждем фестивальную судьбу, не будем выпускать, пока в мире не определится ситуация с фестивалями", - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в этом году планировались съемки еще нескольких новых фильмов - "Кэт" призера российского фестиваля "Кинотавр" Бориса Акопова, "Смерти нет" Евгения Дудчака и "Шинед О"Коннор" Рината Махмудова. Производство двух первых, вероятнее всего, перенесется на осень, поскольку творческим командам предстоит большая работа.

"Это подбор актеров, подготовка натуры, которая включает поездки по разным городам. Мы постараемся понять, что успеем сделать в этом году, но я, все-таки, настроен оптимистично", - поделился Попов. Третий фильм предполагает летнюю натуру, поэтому съемки, скорее всего, перенесутся на следующий год.

О ситуации с возобновлением съемок

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 9 июня театры, концертные организации и цирки смогут проводить репетиции, заработают студии звукозаписи и киностудии. Министр культуры РФ Ольга Любимова поблагодарила мэра за столь оперативное решение о возобновлении съемок в столице. По ее словам, это позволит нагнать сдвинутые из-за эпидемиологической ситуации съемочные календарные планы.

Съемки также возобновились в Подмосковье при условии очного присутствия на площадке не более 50 человек. Как ранее сообщала пресс-служба министерства культуры, Московская областная кинокомиссия получила порядка 30 запросов на кинопроизводство.

Рекомендации Роспотребнадзора, подготовленные для работы на съемочной площадке, включают обязательное ношение масок, наличие санитайзеров на площадке, контроль температуры сотрудников. Также в документе подчеркивается необходимость ограничения количества участников съемок, обязательном проведении предварительной и регулярной дезинфекции помещений и прописываются другие условия, при которых можно снимать кино.