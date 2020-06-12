Пиотровский предложил развивать альтернативные ЮНЕСКО международные организации культуры

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пандемия коронавируса показала необходимость создания новых международных организаций и инициатив, которые могли бы эффективнее решать вопросы в сфере культуры. Такое мнение высказал в пятницу генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время онлайн-конференции в ТАСС "Россия и мир", приуроченной к празднованию Дня России.

"Становится очень важным международное общение. Михаил Швыдкой [спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству] вышел с инициативой - и мы поддержали - большой международной онлайн-конференции, посвященной культуре и общению, потому что нужно возродить международные культурные организации. Что касается ЮНЕСКО, как и всех международных организаций, в период пандемии стало ясно, что они не очень справляются со своими обязанностями, и нужны какие-то новые инициативы, которые мы должны влить в международные связи. В этом смысле мы сейчас готовим культурный форум, который должен заново выработать основы культурного взаимодействия", - сказал Пиотровский.

Он отметил, что работа в условиях пандемии сплотила музейное сообщество, значительно активизировались контакты между учреждениями, в том числе в разных странах.

"Оказалось, что у нас никогда таких тесных и прямых связей, частых разговоров с нашими коллегами во всех музеях вне России и в России не было. У нас появились громадные программы на итальянском языке про Эрмитаж для итальянцев, это вызвало восторг и благодарность. В ответ итальянские музеи создали целую серию программ для России. У нас появились (онлайн) экскурсии на китайском языке для Китая, на английском для Великобритании, даже США подготовили ряд программ для российских зрителей эрмитажного сайта. На эрмитажном сайте представлены и российские музеи. Это все прекрасный пример того, как мы использовали появившиеся новые возможности, которые нужно использовать и дальше", - рассказал гендиректор Эрмитажа.