Американская киноакадемия заморозит число номинантов на "Оскар" за лучший фильм

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Американская академия киноискусств со следующего года будет включать ровно десять картин в число номинантов на премию Оскар" в категории "Лучший фильм", а не от пяти до десяти, как сейчас. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте академии.

"Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория "Лучший фильм" будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год", - говорится в сообщении. Это изменение в правилах не затронет порядка выдвижения претендентов на кинопремию за текущий год.

Академия намерена продолжить реализацию своей инициативы 2020 года, призванной содействовать "беспристрастности и инклюзивности" сообщества кинематографистов. На данный момент удалось удвоить долю цветных среди американских киноакадемиков. Ставится задача до конца текущего года увеличить вдвое представительство в академии женщин. Для выработки новых критериев отбора претендентов на "Оскар" с учетом положений инициативы формируется целевая группа. Ей надлежит выполнить поставленную задачу к 31 июля 2020 года.

93-я церемония вручения награды пройдет в феврале 2021 года. Трансляцию будет вести телекомпания ABC.