После "Третьяковки со Шнуром" планируется фильм о Новой Третьяковке

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея думает над продолжением проекта, в рамках которого был снят фильм "Третьяковка со Шнуром" о шедеврах экспозиции в Лаврушинском. Следующий фильм будет посвящен Новой Третьяковке на Крымском Валу, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

Онлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром", где музыкант Сергей Шнуров и Трегулова поговорили о шедеврах Александра Иванова, Валентина Серова и других художников, вышла 12 апреля на мультимедийном сервисе Okko при поддержке Сбербанка. Позднее были выложены созданные на ее основе 11 мини-фильмов о шедеврах из коллекции галереи.

"Сейчас у нас идет обсуждение возможности такого продолжения", - рассказала Трегулова, отвечая на вопрос, будет ли подобный фильм об экспозиции Новой Третьяковки на Крымском Валу. Она не уточнила, станет ли ее собеседником в продолжении онлайн-экскурсии Шнуров.

Она отметила, что число просмотров "Третьяковки со Шнуром" приближается к 1 млн. "Думаю, что и я, и Сергей, и вся съемочная группа пытались сохранить и передать зрителю вот это ощущение непосредственного нахождения в залах Третьяковской галереи, прямого диалога с художественными произведениями, с улавливанием всех смыслов и всех тех эмоций, которые эти произведения рождают", - рассказала Трегулова.

По ее словам, охват подобной программы онлайн далеко выходит за рамки той публики, которая приходит и будет приходить в галерею. "Огромное количество наших посетителей, в особенности те, кто приезжал летом из разных городов России, сегодня себе этого позволить просто не смогут. Потому что нужно работать, нужно думать о том, как жить, у многих этот период был сопряжен с какими-то печальными и драматическими событиями. Думаю, количество наших посетителей из других городов и регионов России будет снижаться не потому, что они не хотят приехать, а потому что нет возможности совершить такое путешествие", - добавила собеседница агентства.

"Поэтому мы будем нужны с этими фильмами, программами, которые действительно максимально передают непосредственное ощущение человека, стоящего перед тем или иным полотном и рассуждающего в диалоге, вслух и импровизационно, а не просто пересказывая уже многократно заученное, проговоренное. Мне кажется, это будет очень важно для огромного количества наших потенциальных зрителей. Поэтому да, мы бы хотели это продолжить. Мы не рассчитывали на такой невероятный успех этого проекта", - сказала Трегулова.