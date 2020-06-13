Проект Третьяковки "История одного шедевра" набрал 3,6 млн просмотров

С середины марта Третьяковская галерея, как и остальные учреждения культуры, закрыта для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Открытие Третьяковки запланировано на начало июля.

"Мы в целом увидели кратное увеличение наших подписчиков и посетителей на онлайн-ресурсах за это время. С 16 марта по 9 июня на YouTube-канале Третьяковской галереи было 3,4 млн просмотров. Первый сезон нашего видеопроекта "История одного шедевра" на музейных онлайн-площадках - YouTube, Facebook, "Вконтакте", Instagram - посмотрели 3 609 074 раза. А количество посетителей образовательного портала "Лаврус" увеличилось в шесть раз," - рассказала Трегулова.

Говоря о подготовке галереи к открытию, она отметила, что очень непросто прорабатывать маршруты по залам, чтобы избежать встречных потоков посетителей. "Понятно, что в Новой Третьяковке (особенно с учетом того, что есть еще и Западное крыло) нам проще будет организовать приход достаточно большого количества людей. Вы помните, что там задолго до "Икеи" был реализован тот самый прекрасный принцип, что ты идешь вперед и никаких возможностей свернуть с этого пути у тебя нет, кроме как повернуть обратно на десятки залов от того места, где ты находишься", - пояснила собеседница агентства.

Также проблемой стало и то, что изначально музеи рассчитывали начать открываться в середине июля. "И, соответственно, мы воспользовались временем в самоизоляции для того, чтобы с 12 мая, когда были разрешены строительные работы, отремонтировать протекающую кровлю. Мы воспользовались этим временем еще и для того, чтобы осуществить очередной ремонт залов в здании в Лаврушинском переулке. Каждое лето мы ремонтируем какие-то из залов, и сейчас это те, в которые устремляется множество потоков посетителей. Поэтому пока мы не закончим ремонтировать там пол, который необходимо после циклевания несколько раз покрыть лаком, мы тоже не можем пустить посетителей", - добавила она.