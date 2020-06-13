Умер актер Сергей Масленников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Актер Сергей Масленников, игравший в театрах России и Германии, умер на 59-м году жизни. Об этом сообщается в субботу на официальной странице петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" в соцсети "Вконтакте".

"Дорогие коллеги и друзья Театра "Буфф", с прискорбием сообщаю, что 12 июня ушел из жизни Сергей Масленников. Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта", - приводятся в сообщении слова художественного руководителя театра, заслуженного артиста России Михаила Смирнова.

Сергей Масленников окончил в 1988 году Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, в настоящее время называется Российский государственный институт сценических искусств - прим. ТАСС).

После окончания вуза Масленников вместе с однокурсниками создал творческий коллектив и выступал с гастролями. В 90-е годы актер уехал "работать в Германию и очень успешно, но никогда не терял связи, сначала по телефону, потом в сетях", приводятся в сообщении слова актрисы "Буффа" Ольги Пикало, которая училась с Масленниковым на одном курсе.

Учителем Масленникова и основателем государственного музыкально-драматического театра "Буфф" был народный артист России Исаак Штокбант, который скончался на 95-м году жизни в январе этого года.