Московский театр мюзикла откроет сезон благотворительным показом для медиков и волонтеров

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Московский театр мюзикла откроет юбилейный, 10-й по счету, сезон 9 сентября показом спектакля "ПраймТайм", который смогут бесплатно посетить медицинские работники и волонтеры, боровшиеся с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в субботу журналистам пресс-служба театра.

"Мы решили на открытие сезона пригласить людей, благодаря которым стало возможным возобновление нормальной работы театров да и вообще всей жизнедеятельности Москвы. Первыми зрителями нашего юбилейного сезона станут врачи, медицинский персонал, волонтеры, члены семей медиков, ставших жертвами коварного вируса", - процитировали в пресс-службе художественного руководителя театра Михаила Швыдкого.

Впервые публика увидела "ПраймТайм", созданный совместно с канадским театром-цирком "7 пальцев", 5 марта. Труппа не смогла доиграть премьерную серию из-за запрета на массовые мероприятия для борьбы с распространением коронавируса. "Спектакль задумывался как мюзикл о героях нашего времени, мечтателях, которые сами строят свою судьбу и завладевают нашими умами и сердцами через телевидение и интернет, - рассказал генеральный продюсер Театра мюзикла Давид Смелянский. - Жизнь внесла свои коррективы, и реальные герои сегодняшнего дня - это доктора и медсестры, все сотрудники больниц и поликлиник, которые, не жалея себя, на передовой боролись с новой напастью. Поэтому для нас большая честь сыграть первый спектакль юбилейного сезона именно для них".

В Театре мюзикла надеются встретиться с публикой до официального открытия сезона: 22 и 23 августа труппа проведет гастроли в Уфе. "Показы наших спектаклей "Жизнь прекрасна!" и "Чудеса и куралесы" на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета должны были состояться еще в апреле, но вмешалась пандемия. Таким образом, сейчас мы начинаем выполнять обязательства перед зрителями", - пояснил генеральный директор театра Александр Новиков.

Руководство театра пообещало зрителям, купившим билеты на московские показы, которые сорвались из-за коронавируса, обменять их на места с повышением ценовой категории на удобные даты в новом сезоне.