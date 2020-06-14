БДТ имени Товстоногова представит первый в России Minecraft-спектакль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова представит в воскресенье первую в России премьеру спектакля, созданного в игровой вселенной Minecraft. Версия "Вишневого сада" по пьесе Чехова откроет серию Minecraft-постановок по мотивам произведений школьной программы по литературе, сообщили журналистам в пресс-службе БДТ.

Постановщиком новой версии "Вишневого сада" стал молодой режиссер Эдгар Закарян. В театре рассказали, что артисты БДТ Ирина Патракова, Виктор Княжев, Максим Бравцов и Алексей Фурманов сыграют спектакль вместе с ботом-зомби, в реальном времени играя и озвучивая своих персонажей.

Геймеры и зрители смогут увидеть спектакль и погулять по виртуальному БДТ, копия которого была выстроена игроками Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова. "Зрительный зал в знаменитом синем цвете БДТ, греческий зал, парадная лестница… путешествовать по виртуальному театру оказывается так же увлекательно, как и по знаменитому зданию на Фонтанке, 65. А в 21:00 прозвучит третий звонок, в зрительном зале потухнет свет, откроется занавес и зрители увидят на сцене краткую версию "Вишневого сада", ироничный, но достоверный brief (короткая версия) знаменитой пьесы", - сказали в пресс-службе.

Все зрители смогут посмотреть прямую трансляцию спектакля на странице БДТ "ВКонтакте" и в YouTube 14 июня в 21:00 мск. Продолжительность постановки - 15 минут. При этом обладатели лицензионной версии игры Minecraft Java смогут скачать необходимый для запуска софт 14 июня с 11:00 до 20:00 мск на портале bdtdigital.ru. "Сервер БДТ откроется в 20:50 мск, с этого момента игроки смогут погулять по театру, зайти в зрительный зал и посмотреть спектакль "Вишневый сад", - разъяснили в театре, добавив при этом, что "погулять по БДТ и зайти в виртуальный зрительный зал смогут только 90 игроков".

Minecraft - это видеоигра, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном, ее полная версия вышла в ноябре 2011 года. Входит в число самых продаваемых игр в истории. В ней игрок, оказавшись на пустом поле, в лесу или в горах, создает для себя жилище и предметы быта из имеющихся в игровом мире материалов и старается выжить.

Ранее стало известно, что Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова объявил о переносе запланированных на весенние месяцы спектаклей и мероприятий на осень текущего года. В период, пока двери театра закрыты для публики, его творческая жизнь продолжается на портале БДТ-digital. На новой платформе, которая заработала 13 апреля, размещаются радиоспектакли, прямые эфиры артистов, находящихся на самоизоляции, онлайн-показы постановок, утренняя гимнастика, домашние музыкальные клипы и многое другое.

О театре

Большой драматический театр открылся 15 февраля 1919 года. В 1964 году ему присвоено звание Академического, в 1970 году открыта Малая сцена, с 1992 года он носит имя Г. А. Товстоногова. Сегодня в репертуаре БДТ - постановки классических и современных пьес, спектакли по мотивам произведений, составляющих канон мировой литературы. Премьеры, выпущенные БДТ в последние годы, отмечены российскими национальными премиями "Золотая Маска" и "Арлекин", высшей театральной премией Петербурга "Золотой Софит" и другими наградами.