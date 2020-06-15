Российские аниматоры представят свои работы на крупнейшем фестивале и кинорынке во Франции

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Международный анимационный фестиваль, который каждое лето собирает на берегу озера Анси лучших художников-мультипликаторов из более чем 70 стран, начинает в понедельник свою работу - впервые в онлайн-формате в связи с пандемией заболевания, вызванного коронавирусом. Он продлится до 30 июня. Предполагалось, что смотр торжественно отметит свое 60-летие, однако организаторы решили перенести праздничную часть на следующий год, сообщили корреспонденту ТАСС в оргкомитете.

Россия по традиции примет активное участие в смотре. Так, более 10 российских фильмов поборются за победу в конкурсной программе кинофестиваля. А ведущие отечественные киностудии представят свои работы на крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA (МИФА), который пройдет в рамках фестиваля с 16 по 19 июня. Участие российской делегации в MIFA девятый год подряд организует Ассоциация анимационного кино (ААК) России при поддержке Министерства культуры РФ.

Онлайн и без юбилея

Фестиваль в Анси в этом году должен был отметить свое 60-летие, однако его организаторы решили перенести праздник на следующий год, чтобы сделать это вживую. "Анси-2020 пройдет онлайн с 15 по 30 июня. Однако часть фестивальной программы - празднование 60-летия и дань уважения африканской анимации - будет перенесена на 2021 год. Большая же часть лучшей анимации 2020 года будет доступна на нашей онлайн-платформе", - рассказали организаторы.

По их словам, руководство смотра решило, что фестиваль и кинорынок должны состояться, пусть даже онлайн, учитывая их важнейшую роль в международной анимационной индустрии. "Разработка "Анси-2020 онлайн" - это одновременно технический и человеческий вызов для нас, выбор которого нам кажется очевидным", - пояснили организаторы. Как они подчеркнули, их мероприятие "играет незаменимую роль во всей индустрии анимационного кино".

Фестиваль и 12 фильмов РФ

Как сообщили в ААК, международное жюри фестиваля отобрало 12 российских фильмов для участия в смотре. Так, в основной конкурс короткого метра вошли картины "Городская коза" Светланы Разгуляевой, "Мой галактический близнец Галактион" Саши Свирского, "Счастье" Андрея Жидкова, а также совместная продукция России и Китая - "10 000 уродливых чернильных пятен" режиссера Дмитрия Геллера.

Что касается полного метра, то в основной конкурс отобраны "Огонек-огниво" Константина Щекина от студии "Вверх!" и "Нос, или Заговор не таких" Андрея Хржановского от школы-студии "Шар". В секцию перспективной анимации попала работа "Поговорим?" Екатерины Михеевой. А "Девочка-птичка" Екатерины Невоструевой и "Теплая звезда" Анны Кузиной включены в секцию молодых мастеров анимации.

Кроме того, в конкурс студенческих работ отобраны киноленты "Дирижабль неизвестного направления" Александры Галицковой и "Голый" Кирилла Хачатурова. Наконец, в программу телевизионных и созданных по заказу картин попал клип Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Ивана Дорна "Дичь".

В оргкомитете фестиваля отметили, что, несмотря на сложную мировую обстановку, в 2020 году представлено гораздо больше смешных картин, чем раньше, а также фильмов на злобу дня, затрагивающих проблемы экологии, миграции и гендерную тематику.

Кинорынок и 24 студии РФ

Ведущие российские киностудии восемь лет подряд успешно участвовали в фестивале и кинорынке в Анси, привлекая большой интерес представителей индустрии из других стран к отечественной анимации. Этот год исключением не станет, несмотря на необычный формат смотра, сообщили корр. ТАСС в ААК. Так, 24 отечественные анимационные компании представят свои работы на MIFA. "В рамках бизнес-миссии Московского экспортного центра Created in Moscow 12 компаний презентуют свои проекты на питчинге. Питчинг московских компаний проходит второй год подряд в формате Territory Focus, наряду с питчингами проектов из других стран - лидеров мирового анимационного производства", - добавили в ассоциации.

В питчинге будут представлены проекты студий "Союзмультфильм", "Паровоз", "Лицензионные бренды", CGF Animation, "Визарт", "АА Студио", "Аэроплан", "Агама Фильм", "КиноАтис", "Наше кино", "Меркатор", "Ред Карпет Студио".

Старейший фестиваль анимации

Фестиваль и кинорынок MIFA в Анси - одно из старейших и самых значимых событий в мире анимации. Смотр родился из особой мультипликационной секции "Международные дни анимации", которая появилась в 1956 году на Каннском кинофестивале.

В 1960 году было принято решение на базе секции организовать самостоятельный анимационный фестиваль, который первое время проводился нерегулярно. Тогда же была основана Международная ассоциация анимационного кино. Позднее в рамках фестиваля заработал и анимационный кинорынок, который ежегодно посещают более 7 тысяч представителей отрасли со всего мира.

Россия девятый год подряд принимает активное участие в смотре в Анси. В 2015 году российский режиссер Константин Бронзит со своей короткометражной лентой "Мы не можем жить без космоса" стал лауреатом фестиваля. После триумфа в Анси лента была номинирована на "Оскар" как лучший короткометражный анимационный фильм.