Мужской хор творцов им. Гагарина представит в МХТ им. Чехова проект, посвященный Пушкину

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мужской Хор творцов (МХТ) имени Гагарина представит в понедельник и во вторник в Московском Художественном театре (МХТ) имени Чехова новый онлайн-проект, посвященный Александру Пушкину. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"Мужской Хор творцов (МХТ) имени Гагарина, в состав которого входят Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Евгений Миронов, Алексей Кравченко, Михаил Трухин, Анатолий Белый, Андрей Бурковский, Станислав Дужников, представляет свой новый онлайн-проект, посвященный Александру Пушкину, и от себя лично учреждает денежную "гагаринскую премию" гримерам, костюмерам осветителям и реквизиторам МХТ имени Чехова", - проинформировала пресс-атташе.

По ее словам, поэма "А былЬ ли Пушкин?" (автор - Игорь Верник) будет исполнена "Хором" 15 июня (первая часть) и 16 июня (вторая часть) в 15:00 по московскому времени и будет выложена во всех соцсетях и на YouTube-канале театра.

Репертуар МХТ им. Гагарина

Свой комментарий дал Игорь Верник. "Родился этот проект в самом начале карантина, Костя Хабенский обзвонил нас всех, кто сегодня входит в "МХТ имени Гагарина", что означает - Мужской Хор творцов (а это сам Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Михаил Трухин, Алексей Кравченко, Анатолий Белый, Андрей Бурковский, Станислав Дужников, позже к мхатовцам присоединился Евгений Миронов), - сказал Верник. - Так вот, Костя предложил "мужикам объединиться" и помочь старшим коллегам, которые оказались в непростой финансовой ситуации из-за карантина и отмены спектаклей". (Согласно указу мэра Москвы, работа столичных театров в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции была приостановлена с 17 марта).

"Мы договорились о сумме, "сбросились", - продолжил Верник.- Стали думать, под каким "соусом" все это подать. И решили, что в День космонавтики (отмечается 12 апреля) надо "учинить" вот такую гагаринскую премию. Я сказал , что напишу несколько стихотворных строчек на эту тему - Гагарин, первый полет в космос, вирус, мхатовское братство... Думал, будет три-четыре четверостишия, но тут, как говорится, "Остапа понесло", - признался Верник.

Он сообщил, что первую оду - "Гагаринцы МХТ" - всем "Хором" прочитали, отсняли, смонтировали и выложили на мхатовских социальных ресурсах. "Наши любимые ветераны были очень тронуты. Конечно, мы решили, что это надо продолжать", - заметил актер.

"Следующую премию мы приурочили ко Дню пионерии (отмечается 19 мая). Я написал поэму "Пионерская быль" о встрече в космосе Гагарина и Ленина. И мы вновь все записали и отсняли нашим "Хором". На этот раз премию мы вручили сотрудникам административно-хозяйственной части, билетерам, гардеробщикам, лифтерам и вахтерам нашего театра", - рассказал Верник.

По его словам, третью поэму - "А былЬ ли Пушкин?" - о встрече Гагарина и Пушкина и секретном по этому поводу заседании под руководством Хрущева - зрители увидят и услышат 15 и 16 июня. "А ( финансовую) денежную премию от нас на этот раз получат гримеры, костюмеры осветители и реквизиторы", - уточнил Верник. "Мы собираемся продолжать и дальше наш проект, однако какой будет четвертая премия - пока секрет", - добавил актер.