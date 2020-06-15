Театр Et Cetera под руководством Калягина начинает застольные репетиции

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина в понедельник приступает к репетициям, которые пройдут за столом. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Татьяна Никольская.

С 9 июня в связи с улучшением эпидемической ситуации в Москве были разрешены репетиции коллективов театров, концертных организаций и цирков.

"В понедельник, 15 июня, в Московском театре Et Cetera после долгой паузы соберется труппа театра, наконец, мы будет иметь возможность встретиться не в онлайн-пространстве, а вживую", - сказала Никольская. "Мы провели массу интересных проектов в онлайн-режиме, а теперь соберемся, чтобы вспомнить свои спектакли: с 15 по 20 июня пройдут репетиции, только застольные, а 22 июня театр уходит в отпуск", - проинформировала пресс-атташе.

По ее словам, репетиции будут проходить в Эфросовском зале, размеры которого позволяют соблюсти требуемые нормы социальной дистанции. "Кроме того, предприняты все меры для защиты сотрудников театра. При входе каждому будет измеряться температура, подготовлен дезинфицирующий раствор для рук. В помещении театра все будут находиться в масках и перчатках", - подчеркнула собеседница агентства.

Она уточнила, что несколько раз в день будет проходить санитарная обработка всех помещений театра и лифтов. Закуплены специальные аппараты, обезвреживающие воздух. Очищена и дезинфицирована вентиляционная система всего театра,

"А уже после отпуска, 12 августа, начнутся полноценные репетиции, начнется нормальная жизнь театра", - предположила Никольская. "12 сентября состоится открытие 28-го сезона Et Cetera. Будет сыграна премьера спектакля "Быть" по военным воспоминаниям народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского", - сообщила она.

Будущие премьеры

Пресс-атташе рассказала, что ставит спектакль "Быть" Екатерина Гранитова. "К сожалению, этот спектакль - посвящение 75-летию Великой Победы - не был сыгран, как это было намечено, 9 мая. Из-за пандемии репетиции были прерваны, но 12 сентября зрители увидят этот пронзительный спектакль о малоизвестных и героических страницах жизни великого артиста", - заверила Никольская.

В основе сюжета - автобиографические книги актера "Покой нам только снится", "Быть", "Ненавижу войну", а также книга Анатолия Кима "Гений. Повесть о Смоктуновском".

"Смоктуновский был призван на фронт в 1943 году. После Курской дуги участвовал в форсировании Днепра. За доставку донесения под огнем был представлен к медали "За отвагу". В декабре 1943 года в боях под Житомиром попал в плен, бежал, его спрятала и выходила украинская крестьянка Василиса Шевчук", - напомнила собеседница агентства.

В феврале 1944 года актер Смоктуновский воюет в партизанском отряде, продолжила она. В 1945 году - он командир отдельной роты автоматчиков стрелковой дивизии. Получает вторую медаль "За отвагу". Освобождал Украину и Польшу, закончил войну старшим сержантом в немецком городке Гревесмюлене.

"В сентябре будет сыграна еще одна премьера "Осторожно. Басни", которая была тоже отменена из-за карантина. Уже успешно прошли два показа "для пап и мам", они состоялись накануне объявления о том, что театры приостанавливают работу и переходят на онлайн-режим", - пояснила пресс-атташе. - Этот спектакль сочиняет автор и режиссер Влад Маленко, им написано около 300 басен, об их популярности говорит тот факт, что басни Маленко, наряду с баснями Эзопа, Крылова, Михалкова, читают абитуриенты театральных вузов страны. В этом спектакле много музыки, ритмов, пластических этюдов, на сцене живой оркестр с блестящими музыкантами".

По словам Никольской, в начале сезона приступает к работе режиссер Роман Феодори, который поставит две современные пьесы: "К звездам" Наталии Мошиной и "Памятник" Владимира Жеребцова. "Параллельно в Эфросовском зале начнет работать Владимир Скворцов над постановкой пьесы Питера Шеффера "Любовный напиток". В планах театра также постановки режиссеров Адольфа Шапиро, Александра Тителя и Бориса Морозова", - добавила пресс-атташе театра Et Cetera.