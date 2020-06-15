Наталия Орейро заявила, что оформляет российское гражданство

"Однажды я пошла в посольство (России в Аргентине - прим. ТАСС) по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", - сказала Орейро.

Певица напомнила, что все началось с шутки, произнесенной год назад в программе Первого канала "Вечерний Ургант".

"Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство", - подчеркнула она.

Орейро рассказала, что российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта. "На сегодняшний день у меня много российских паспортов, которые мне подарили поклонники, около 15. Но они не настоящие", - рассказала певица.

"Наша Наташа"

Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в столице Уругвая Монтевидео. В 16 лет юная актриса переехала в Аргентину, где ее карьера пошла вверх. На рубеже 2000-х годов Орейро стала известна всему миру благодаря аргентинскому телесериалу "Дикий ангел", где сыграла роль Милагрос. Актерскую карьеру она совмещает с эстрадой и выпустила четыре студийных пластинки.

Орейро является послом доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата.

В 2001 году Орейро впервые посетила Россию, с которой, по ее словам, сразу почувствовала духовную связь.

"Я почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей. История России - это очень мощная, большая история, полная храбрости, мужества, выносливости. Меня всегда восхищало не только то, как преодолевают боль войн, но и проявление в искусстве. Я поклонница великих русских писателей и поэтов", - подчеркнула она.

С тех пор певица почти каждый год приезжает с гастролями в Россию, где у нее сформировался огромный фан-клуб. Поклонники зовут ее "наша Наташа" за искренность в творчестве и простоту в общении с ними. Орейро учит русский язык, исполняла русскоязычные версии своих мировых хитов, а также записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United By Love к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России. К празднованию 75-летия Победы в 2020 году певица исполнила "Нам нужна одна победа" ("Десятый наш десантный батальон") Булата Окуджавы.