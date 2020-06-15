Людмила Улицкая получит немецкую премию имени Зигфрида Ленца

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. Российская писательница Людмила Улицкая удостоена немецкой премии имени Зигфрида Ленца за 2020 год. Об этом сообщил в понедельник вручающий награду Фонд Зигфрида Ленца.

В денежном выражении премия составляет €50 тыс. Церемония вручения пройдет 19 марта следующего года в ратуше Гамбурга. Премия присуждается иностранным писателям за творчество, "близкое по духу" с произведениями немецкого новеллиста и драматурга Зигфрида Ленца, умершего в 2014 году. Он считался одним из наиболее читаемых представителей послевоенной немецкоязычной литературы.

В Фонде назвали Улицкую "выдающейся писательницей России". "Ее романы и рассказы отражают трагедию 20 столетия, эпоху тирании и геноцида. Разнообразные и многогранные персонажи в ее повествовательном мире борются за выживание", - говорится в обосновании. Улицкая из их судеб создает "грандиозную ткань, которая связывает настоящее и прошлое, религиозное с политическим, общественное с личным", отметило жюри.

Людмила Улицкая родилась 21 февраля 1943 года в городе Давлеканово (Башкирская АССР, СССР) в находившейся в эвакуации еврейской семье. Среди ее произведений - "Казус Кукоцкого", "Ниоткуда с любовью", "Сквозная линия", "Даниэль Штайн, переводчик". Она является лауреатом премий "Русский Букер" (2001) и "Большая книга" (2007, 2016). Произведения Улицкой переведены не менее чем на 25 языков, в том числе на немецкий.