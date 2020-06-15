Минкультуры предложит закрепить понедельный график репетиций в рекомендациях для театров

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ предложит Роспотребнадзору закрепить в рекомендациях по работе театров понедельный график репетиций актеров и формирование специальных маршрутов передвижения внутри здания. Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте Минкультуры в понедельник.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что последние пункты, которые продиктует Роспотребнадзор в отношении работы театров, будут в августе. По ее словам, в это время труппа будет находиться в отпуске, а дирекция - планировать репертуар, которым театры откроются с сентября.

"В ближайшие дни Минкультуры России дополнит проект рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности в театрах предложениями, озвученными Анной Поповой и руководителями учреждений в ходе совещания. После проект будет направлен на согласование в СТД, а далее - на рассмотрение в Роспотребнадзор", - сказано в сообщении.

Министерство вместе с рабочей группой предлагают включить в будущий проект подготовку и контроль понедельных графиков репетиций, исключающих пересечение артистов, занятых в разных спектаклях. Также предлагается разработать специальные маршруты передвижения внутри театра для исключения пересекающихся потоков в малогабаритных проходах.

Помимо этого, среди предложений обязательное измерение температуры не менее трех раз в день, дезинфекция помещений, в том числе всех поверхностей, каждые два часа, обеспечение дистанционной рассадки в рабочих кабинетах либо организация посменной работы, а также установка тепловизоров на входах в здания и UV-ламп в репетиционных залах.

Данные предложения были оглашены в ходе совещания с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой о возобновлении деятельности театров. Будущие рекомендации станут основой для работы в условиях смягчения ограничений федеральных, региональных и негосударственных театров России. В мероприятии приняли участие также статс-секретарь - заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства Оксана Косарева и члены специальной рабочей группы Минкультуры России по поддержке учреждений культуры в период пандемии.

О возобновлении репетиций

Согласно указу мэра Москвы, театры получили возможность вернуться к репетициям с 9 июня. В дорожной карте, разработанной Министерством культуры, указано, что открытие театров запланировано на сентябрь. Как отметил в ходе совещания генеральный директор Большого театра Владимир Урин, на текущий момент определять возможные варианты рассадки преждевременно. Глава Роспотребнадзора добавила, что какие-либо корректные прогнозы можно будет строить не ранее, чем за два инкубационных периода (28 календарных дней) до старта сезона.