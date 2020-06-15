Скульптор Надежда Петина передала в дар дом-мастерскую для создания музея в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Заслуженный художник РСФСР Надежда Петина приняла решение передать Оренбургской области дом-мастерскую, построенный в центре Оренбурга в начале 1940-х годов ее отцом, скульптором Гавриилом Петиным. Объект станет филиалом музея изобразительных искусств, сообщила она о своем решении журналистам перед встречей с губернатором Денисом Паслером.

"У меня есть мечта - создать музей, но так как я - человек небогатый, у меня есть сестра, внук, у которого давно нет родителей, я пыталась продать этот дом, но с условием, чтобы здесь был музей. Частного лица не нашлось, денег в государственном секторе культуры на это нет. Тогда я решила все-таки не продать этот дом, а подарить городу и области, чтобы здесь обязательно был Дом-музей имени Петиных, Дом скульптуры", - сказала она.

В Министерстве культуры Оренбургской области решение о передаче в дар семейной мастерской назвали беспрецедентным. Вместе с помещением художник подарила скульптуры, картины, личные вещи и фотографии. Дом в начале 1940-х годов строился при непосредственном участии скульптора Гавриила Петина. Позже здесь работала и его дочь.

По мнению скульптора, возможность посещать мастерскую как музей вызовет интерес к этому виду искусства и будет способствовать просвещению жителей города. "Если будет музей, люди будут образовываться, понимать и украшать город лучше", - считает Петина. Среди самых интересных работ, которые остаются в мастерской, Петина назвала скульптурный портрет Рахманинова, памятник Марине Цветаевой, композицию "Молодая мама".

О своем решении Петина лично сообщила губернатору Оренбургской области Денису Паслеру и провела для него небольшую экскурсию по мастерской. Глава региона вручил ей благодарственное письмо. По данным пресс-службы, на заседании правительства области в понедельник министерству культуры поручено выступить стороной по договору пожертвования и провести в установленном порядке мероприятия по государственной регистрации договора. В настоящее время документы на передачу дома в собственность Оренбургской области уже находятся в стадии оформления.

"Мы на себя возьмем определенную ответственность по приведению [дома-мастерской] в порядок, но самое главное [вы дарите] - возможность новым поколениям учиться у вашей семьи. <...> Огромные слова благодарности и уважения, вы - молодцы. У меня нет никаких сомнений, что эта история на долгие десятилетия и, возможно, столетия. Самое главное, чтобы история сквозь время передавалась, и ваше решение - беспрецедентно и только усилит роль в сохранении [истории]", - сказал Паслер.

О династии Петиных

Гавриил Петин - художник-самородок, прошел путь от штукатура, сапожного мастера, самодеятельного скульптора до признанного профессионала. В военные годы он создал памятник "Сталин и Ворошилов на Царицынском фронте", который находился на левом берегу Урала в Зауральной роще Оренбурга, после войны художник выполнил композицию "Партизаны", посвященную героям Гражданской войны, скульптурный портрет Александра Родимцева и другие работы.

Его дочь Надежда Петина первые навыки искусства ваяния приобрела в мастерской своего отца, в 1950-е годы училась в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде. Петина дважды избиралась председателем Оренбургской организации Союза художников (1971, 1978).

Выполненный ею памятник А. С. Пушкину и В. И. Далю считается визитной карточкой Оренбурга. Ею создана целая галерея портретных изображений русских поэтов, музыкантов, художников, прославивших свой край земляков. Работы Петиной украшают улицы многих городов России, а также собрания сочинений ведущих художественных музеев страны, в том числе Третьяковской галереи.