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Любимова: киноотрасли нужна стратегия кинопоказа с учетом минимизации рисков для зрителей

По мнению гендиректора "Централ Партнершип Сейлз Хаус" Вадима Верещагина, начинать показ нужно с больших картин

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Киноотрасли предстоит определить стратегию кинопоказа в РФ на ближайшие полгода, в этом вопросе кинокомпании, дистрибьюторы и сети кинотеатров должны работать слаженно, чтобы учесть интересы всех игроков, сказала в ходе онлайн-совещания с ведущими отечественными дистрибьюторами министр культуры Ольга Любимова.

Как рассказали в Минкультуры, участие в совещании также приняли замминистра культуры Максим Ксензов, первый замруководителя Департамента культуры Москвы Сергей Перов, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов и другие представители киноотрасли. Они обсудили график основных зарубежных и отечественных релизов в российских кинотеатрах на период с августа 2020 года по январь 2021 года.

"В этой ситуации все должны работать слаженно: и кинокомпании, и кинодистрибьюторы, и кинотеатральные сети. Отрасли предстоит непростая задача - определить стратегию кинопоказа в России на ближайшие полгода и учесть в ней интересы всех игроков", - сказала Любимова, чьи слова привели в пресс-службе.

Гендиректор "Централ Партнершип Сейлз Хаус" Вадим Верещагин отметил, что начинать показ нужно с больших картин, но окончательные решения по конкретным релизам пока не приняты. Любимова подчеркнула, что на первоначальном этапе необходимо минимизировать риски массовых походов в кинотеатры, чтобы максимально соблюсти меры безопасности.

Как отметил Сельянов, представители отрасли должны узнать об открытии кинотеатров за месяц, чтобы успеть подготовить зрителей и провести рекламную кампанию. Он также попросил поддержать XXII Международную выставку "Кино Экспо", которая запланирована на сентябрь 2020 года.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве сообщил, что российские кинотеатры смогут вернуться к работе в середине июля. В конце мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, разработанные для них совместно с Минкультуры.

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РоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
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