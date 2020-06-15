Финал "Евровидения-2021" в Роттердаме состоится 22 мая

ТАСС, 15 июня. Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" в понедельник объявили, что финал музыкального конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме состоится 22 мая. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте конкурса.

"ЕВС (Европейский вещательный союз - прим. ТАСС) и вещатели НВО ( Нидерландское общественное вещание - прим. ТАСС) , НРК (Нидерландская радиовещательная корпорация - прим. ТАСС) и AVROTROS подтвердили, что два полуфинала пройдут 18 и 20 мая, а большой финал состоится 22 мая 2021 года", - говорится в заявлении организаторов.

На сайте конкурса сообщается, что смотр пройдет в концертном зале Ahoy. Организаторы также отметили, что в ближайшее время будет решено, какие из элементов шоу, подготовленные для конкурса в 2020 году, будут использованы в ходе концерта в 2021 году.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). Россию на нем должна была представлять группа Little Big с песней Uno. 18 марта ЕВС принял решение отменить конкурс в этом году из-за пандемии коронавируса.