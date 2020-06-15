Отреставрированную киноэпопею Юрия Озерова "Освобождение" покажут на Первом канале

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Все пять частей военной киноэпопеи "Освобождение" Юрия Озерова впервые покажут на телевидении после полной цифровой реставрации 22, 23, 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала в понедельник.

Премьера отреставрированной киноэпопеи состоялась в День Победы на официальном YouTube-канале "Мосфильма". Картину выложили с новым качеством изображения и звука, реставрационные работы, которые длились более полугода, проводили специалисты киноконцерна. Все реставрационные работы "Мосфильм" провел за счет собственных средств.

"Показ приурочен к знаменательным датам, связанным с историей Великой Отечественной войны. 22 июня 2020 года - 79-я годовщина начала войны (День памяти и скорби), а 24 июня 1945 года на Красной площади прошел первый Парад Победы. В этом году парад в честь 75-летия Великой Победы состоится также 24 июня - в Москве и многих других городах", - рассказали в пресс-службе.

По словам гендиректора "Мосфильма" Карена Шахназарова, киноэпопея "Освобождение" смотрится очень современно, несмотря на то, что фильмы снимались более 50 лет назад, когда качество пленки и оборудования были другими.

"Картина не потеряла ни своего масштаба, ни художественных достоинств. Юрий Озеров снял во всех смыслах выдающуюся картину, я бы даже сказал уникальную. Батальные сцены - их масштаб, качество съемки - просто поражают воображение. Я как профессионал, вышедший еще из советского кино, знаю, каким невероятным трудом это делалось - не было компьютерной графики. Там все по-настоящему летает, стреляет, взрывается. На этом фильме должны учиться новые поколения режиссеров", - отметил Шахназаров, чьи слова привели в пресс-службе.

"Мосфильм" приступил к реставрации киноэпопеи "Освобождение" в сентябре 2019 года. Картина рассказывает о событиях Второй мировой войны, съемки проходили с 1967 по 1971 год. Грандиозное кинополотно включает сразу пять фильмов - "Огненная дуга", "Прорыв", "Направление главного удара", "Битва за Берлин" и "Последний штурм".