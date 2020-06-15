Крупнейший анимационный фестиваль в Анси открылся онлайн с участием 12 российских фильмов

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Международный анимационный фестиваль, который каждое лето собирает на берегу озера Анси в одноименном французском городе лучших художников-мультипликаторов более чем из 70 стран, впервые начал свою работу в онлайн-формате в связи с пандемией нового коронавируса. Смотр, который должен был торжественно отметить свое 60-летие, стартовал в понедельник, он продлится до 30 июня - на неделю дольше, чем обычно, рассказали корреспонденту ТАСС в оргкомитете.

Российская анимационная индустрия активно представлена в программе фестиваля. Так, за главные призы смотра поборются 12 отечественных фильмов. А ведущие отечественные киностудии представят свои работы на крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA, который пройдет в рамках фестиваля с 16 по 19 июня. Участие российской делегации в MIFA девятый год подряд организует Ассоциация анимационного кино (ААК) России при поддержке Министерства культуры РФ.

Виртуальная свеча

"Объявляем фестиваль в Анси открытым. И впервые в истории в формате онлайн. Наше беспрецедентное и полностью онлайн-издание 2020 года адаптируется к текущим обстоятельствам. Это исключительная возможность принять участие в фестивале и насладиться лучшей анимацией дома, где бы вы ни находились", - отметили организаторы.

По их словам, смотр "задует виртуальную свечу в честь 60-летия", но обязательно отпразднует эту дату в следующем году. "Фестиваль от всей души задует свою виртуальную 60-ю свечу вместе со всем сообществом энтузиастов анимации и профессионалов. В то же время мы ждем реальной встречи с вами в Анси, в 2021 году, чтобы должным образом отпраздновать этот знаменательный день рождения, а также отдать дань уважения африканской анимации", - добавили устроители.

12 фильмов из России

Как сообщили корреспонденту ТАСС в ААК, 12 российских фильмов отобраны для участия в конкурсной программе фестиваля. "Такое большое количество российских фильмов в программе фестиваля не может не радовать. Это говорит о высоком уровне нашей индустрии, о том, что она развивается и привлекает большой интерес в мире", - сказала корреспонденту ТАСС исполнительный директор ААК Ирина Мастусова.

Так, в основной конкурс короткого метра вошли картины "Городская коза" Светланы Разгуляевой, "Мой галактический близнец Галактион" Саши Свирского, "Счастье" Андрея Жидкова, а также совместная продукция России и Китая - "10 000 уродливых чернильных пятен" режиссера Дмитрия Геллера.

Что касается полного метра, то в основной конкурс отобраны "Огонек-огниво" Константина Щекина от студии "Вверх!" и "Нос, или Заговор не таких" Андрея Хржановского от школы-студии "Шар". В секцию перспективной анимации попала работа "Поговорим?" Екатерины Михеевой. А "Девочка-птичка" Екатерины Невоструевой и "Теплая звезда" Анны Кузиной включены в секцию молодых мастеров анимации.

Кроме того, в конкурс студенческих работ отобраны киноленты "Дирижабль неизвестного направления" Александры Галицковой и "Голый" Кирилла Хачатурова. Наконец, в программу телевизионных и созданных по заказу картин попал клип Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Ивана Дорна "Дичь".

В оргкомитете фестиваля отметили, что, несмотря на сложную мировую обстановку, в 2020 году представлено гораздо больше смешных картин, чем раньше, а также фильмов на злобу дня, затрагивающих проблемы экологии, миграции и гендерную тематику.

Немного истории

Фестиваль и кинорынок MIFA в Анси - одно из старейших и самых значимых событий в мире анимации. Смотр родился из особой мультипликационной секции "Международные дни анимации", которая появилась в 1956 году на Каннском кинофестивале.

В 1960 году было принято решение на базе секции организовать самостоятельный анимационный фестиваль, который первое время проводился нерегулярно. Тогда же была основана Международная ассоциация анимационного кино. Позднее в рамках фестиваля заработал и анимационный кинорынок, который ежегодно посещают более 7 тыс. представителей отрасли со всего мира.

Россия девятый год подряд принимает активное участие в смотре в Анси. В 2015 году российский режиссер Константин Бронзит со своей короткометражной лентой "Мы не можем жить без космоса" стал лауреатом фестиваля. После триумфа в Анси лента была номинирована на "Оскар" как лучший короткометражный анимационный фильм.