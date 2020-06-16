Церемонию вручения премии BAFTA в 2021 году перенесли на 11 апреля

ТАСС, 16 июня. Организаторы премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) приняли решение перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции 74-ю церемонию вручения награды с 14 февраля на 11 апреля 2021 года. Об этом сообщил в понедельник журнал Variety со ссылкой на заявление академии.

"Изменение ранее объявленной даты, 14 февраля, связано с влиянием глобальной пандемии [коронавируса нового типа], предусматривает продление периода отбора. Более подробная информация о церемонии будет объявлена позднее в этом году", - приводит журнал выдержки из заявления BAFTA.

Отмечается, что дополнительные детали о продлении отбора номинантов будут объявлены во вторник, 16 июня. По информации Variety, на решение британских академиков также повлияло сообщение о переносе церемонии проведения премии "Оскар".

В понедельник Американская академия киноискусств сообщила, что следующая церемония вручения кинопремии "Оскар" перенесена с 28 февраля 2021 года на 25 апреля того же года. Академия планирует опубликовать шорт-листы претендентов на награду в ряде категорий 9 февраля 2021 года. Номинанты на премию будут объявлены 15 марта 2021 года. СМИ США неоднократно писали о возможности переноса вручения премии из-за последствий пандемии коронавируса.

Британская академия традиционно объявляет имена лауреатов премии БАФТА между церемониями присуждения двух главных наград мира киноискусства в США: "Золотого глобуса" (прошла 5 января в Лос-Анджелесе) и "Оскара" (состоится в Голливуде 9 февраля).