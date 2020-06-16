Платформа для авторов и подкастеров Stоrytel Hub начала работать в России

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Платформа для писателей и подкастеров Stоrytel Hub запущена в России, она позволит авторам монетизировать контент и напрямую выходить на аудиторию. Об этом ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе сервиса Stоrytel.

"Сервис аудиокниг Storytel запустил первую в России платформу, с помощью которой авторы смогут самостоятельно загружать свои аудиопроизведения на Storytel и получать доход от их прослушивания", - сказали в пресс-службе.

Условия для всех авторов, загружающих контент через платформу, будут одинаковыми, размещение произведений на платформе бесплатное, а заработанное будет перечисляться авторам на безналичной основе - по указанным при заключении договора реквизитам. Заработок в размере 20% будет зависеть от того, сколько аудиопроизведение или подкаст заработает в приложении по подписке.

Наибольший интерес, полагают создатели, платформа вызовет у молодых авторов, написавших первую книгу и мечтающих издать ее в аудио. Также проект заинтересует, скорее всего, подкастеров, использующих все возможности для распространения своих программ, а также лекторов, независимых писателей, чтецов.

"В Storytel регулярно приходит много запросов от авторов и создателей аудиоконтента. Мы рады, что теперь можем предоставить шанс каждому увлеченному и талантливому человеку быть услышанным и получать доход от своего творчества - это с одной стороны. С другой стороны, мы постоянно стремимся к тому, чтобы наши подписчики могли слушать максимально разнообразный контент, на любой вкус. Наша главная цель - иметь как можно больше интересных и уникальных проектов внутри одного приложения", - цитирует пресс-служба Бориса Макаренкова, генерального директора Storytel в России.

Для правообладателей будет создана экосистема, внутри которой предоставляется аналитика, отчеты и разнообразная механика заработка: за привлечение нового пользователя и за прослушивания его произведений по количеству часов. Любые усилия автора по привлечению аудитории к своим произведениям обеспечат ему прямо пропорциональные доходы.

Storytel - сервис аудиокниг по подписке, в библиотеке которого собраны аудиокниги практически всех жанров, от классики и нон-фикшен до лекций, стендапов и подкастов.