Временное представительство филиала Третьяковки в Самаре планируют открыть до конца года

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Временное представительство филиала Третьяковской галереи в Самаре откроется до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщил во вторник директор самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко.

"До конца года планируем открыть представительство в здании на ул. Фрунзе. Сейчас там идет ремонт", - сказал он.

Филиал Третьяковской галереи в Самаре планируется открыть в 2022 году, до этого в городе будет работать временное представительство. Сейчас здание, в котором оно будет располагаться, готовят к открытию - красят фасад, делают освещение.

Во временном представительстве планируется проводить лекции, устраивать показы фильмов.

Как отметил Савченко, конкретные даты открытия временного представительства будут зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Сейчас в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса действует режим самоизоляции и запрет на проведение массовых мероприятий.

Филиал Третьяковской галереи в Самаре планируется открыть в здании фабрики-кухни, построенном в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой и выполненном в виде серпа и молота. Сейчас оно находится на реконструкции. После постройки там размещался комбинат питания, затем торговые ряды. В 1990-х годах здание пришло в запустение, сейчас идет его реставрация. Зданию присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения.