Цискаридзе решил написать книгу о том, как балетным артистам сохранить физическую форму

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что на самоизоляции задумал написать книгу о том, как балетные артисты могут сохранить танцевальную форму, оказавшись в стесненных обстоятельствах. Об этом он сообщил во вторник в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном", выходящем в "Яндекс.Эфире".

"Каждый день я занимался со своими учениками, которые уже работают в театрах, находятся в разных частях света - кто-то в Америке, кто-то в Англии, кто-то по России разбросан. Я занимался классическим танцем, я давал урок классического танца каждый день. Я даже придумал, что, в конце концов, напишу книгу о том, как правильно сохранить балетную форму, находясь в каких-то очень стесненных обстоятельствах, для серьезных балетных артистов", - сказал Цискаридзе.

По словам Цискаридзе, самоизоляция стала для него счастливым периодом жизни, поскольку ему удалось остановиться и отдохнуть, посвятить время книгам и фильмам. При этом он продолжал работать в удаленном формате - руководить Академией, проводить совещания. Также он принимал участие в съемках проекта "Танцы со звездами".

Согласно указу мэра Москвы, театры получили возможность вернуться к репетициям с 9 июня. В дорожной карте, разработанной Министерством культуры, указано, что открытие театров запланировано на сентябрь. По мнению Цискаридзе, рассуждать о будущих театральных премьерах пока рано, поскольку сейчас необходимо сосредоточиться на медицине и спасении человеческих жизней.

"Да, мы можем абсолютно спокойно пойти на то, чтобы игрались небольшие концерты, но петь люди могут только под рояль, но не под Большой симфонический оркестр. <…> Главное, забыть об этом (о премьерах - прим. ТАСС) на ближайшие года два. Надо обеспечить жизнь людям сегодня, эти субсидии лучше выделить на то, чтобы выдать им достойную зарплату", - подчеркнул ректор.