"Роскино" хочет создать онлайн-платформу о российском кинорынке для зарубежных партнеров

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "Роскино" планирует создать постоянную онлайн-платформу для зарубежных партнеров, на которой будет размещена информация о российском рынке кино и возможностях для сотрудничества. Об этом сообщила во вторник гендиректор компании Евгения Маркова по итогам международного онлайн-рынка контента Key Buyers Event: Digital Edition.

"Мы разработали уникальную концепцию платформы для национального рынка контента, которая еще не использовалась нигде в мире. Такой тип взаимодействия с международными партнерами дает участникам российского рынка неограниченные возможности. <…> Эту концепцию и полученный опыт мы планируем использовать и далее для создания постоянной платформы, которая станет главным источником информации для зарубежных партнеров о том, что происходит на российском рынке, какие проекты предлагаются и какие возможности существуют", - сказала Маркова, чьи слова привели в пресс-службе.

По словам главы "Роскино", некоторые страны намерены перенять опыт проведения Key Buyers Event: Digital Edition и использовать его для организации собственных онлайн-рынков национального контента.

Министр культуры Ольга Любимова подчеркнула, что поддержать киноотрасль в этом году очень важно. Она отметила, что на форум прошел удачно, за неделю в его рамках состоялось около 600 встреч.

"Зарубежные участники, увидевшие все разнообразие национального контента, получили возможность разобраться, что такое авторское кино из России, что такое российский мейнстрим, какую анимацию мы сейчас предлагаем. Благодаря Key Buyers Event удалось показать международным партнерам, что российская индустрия продолжает работать и в столь неопределенное, сложное время, продолжает делать контент, востребованный мировой аудиторией, и открыта к дальнейшему сотрудничеству", - добавила она.

Итоги для компаний

Российские фильмы вызвали интерес закупщиков из Китая, США, Канады, Великобритании и других стран. Так, компания Art Pictures Distribution завершила переговоры с компанией JOJ group по продаже полнометражного фильма "Пальма" на территорию Словакии, предложения по этой картине представители дистрибьютора продолжат обсуждать на Каннском онлайн-кинорынке. Компания также планирует финализировать переговоры по фильму "Спутник" с Кореей, Японией и Латинской Америкой.

Cтудия Yellow, Black and White объявила о продаже прав на показ сериала "Содержанки" британскому видеосервису Walter Presents, также интерес вызвали другие сериалы видеосервиса Start, в том числе "Шерлок в России", "Надежда", "Шторм" и другие.

Кинокомпания СТВ представила картину "Вратарь Галактики" Джаника Файзиева - им заинтересовались телеканалы в Восточной Европе и Италии - и фэнтези "Конек-Горбунок" Олега Погодина, на который обратили внимание партнеры из Испании и Германии.

Успехом пользовалась и отечественная анимация: анимационная студия Wizart анонсировала выход проектов "Снежная Королева: Зазеркалье" и "Волки и Овцы: Ход Свиньей" на территории Соединенного Королевства. Мультфильмы появятся на платформах iTunes и Amazon. Группа компаний "Рики" планирует анонсировать сделки по продаже прав на сериалы "Тима и Тома" на территорию Северной Америки и "Фиксики" на территорию Китая.

Студия "Союзмультфильм" и французская компания Cyber Group объявили о создании совместной компании Cyber Soyuz Junior, которая займется производством мультсериалов и полнометражных анимационных фильмов для дошкольников.

Оценка международных участников

Закупщики из разных стран высоко оценили организацию форума и эффективность онлайн-платформы, на которой он состоялся. По словам директора по закупкам BF Distribution Джулианы да Куньи Якобсен, организаторы превзошли любые ожидания участников. "На Key Buyers Event мы обратили внимание на несколько проектов, но пока не можем их назвать - ведем переговоры. Зрителям в Латинской Америке интересно российское кино, будь то хоррор, фантастика или фильм-катастрофа. И это то, на что мы смотрим в первую очередь - качество проекта, вне зависимости от страны происхождения", - отметила она.

Директор компании Purple Plan Pte Ltd Вайолет Куан обратила внимание на интересные панельные дискуссии, которые проходили в рамках рынка. Сооснователь и продюсер Go-N Productions Эрик Гарне отметил, что его впечатлило разнообразие жанров, представленных российской индустрией, а также высокое качество проектов.

"Я работаю с анимацией, и помимо высочайшего качества отмечаю уникальный стиль российской графики и творческий подход, способность создавать что-то принципиально новое. Именно в этом секрет успеха российской анимации за рубежом", - поделился он.