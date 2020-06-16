Музей-усадьба "Ясная Поляна" в Тульской области открылась для посетителей

ТАСС, 16 июня. Музей-усадьба "Ясная Поляна" в Тульской области, являющаяся родовым имением писателя Льва Толстого, открылась для посетителей спустя два с половиной месяца после закрытия, вызванного пандемией коронавируса. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

"Сегодня стартует первый этап открытия яснополянского заповедника для посетителей. Он предполагает возможность погулять по территории заповедника, при желании воспользовавшись аудиогидом по его центральной части, а также осмотреть территорию теплицы. Семьи с детьми могут воспользоваться игровыми путеводителями по усадьбе", - сказали в пресс-службе.

Всем посетителям музея предписано соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5-2 м.

"Ясная Поляна" перестала принимать посетителей с 28 марта. Позднее стало известно об отмене пятого международного театрального фестиваля "Толстой", который должен был пройти в музее-усадьбе с 1 по 5 июля. Его проведение было решено перенести на 2021 год.

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился писатель Лев Толстой. Здесь им были написаны "Война и мир", "Анна Каренина" и другие произведения, на территории усадьбы находится могила писателя. Леса, парки, сады в усадьбе Л. Н. Толстого вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, когда было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.