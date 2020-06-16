Поклонники Джеймса Джойса смогут виртуально отметить День Блума

ДУБЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Ограничения, введенные в Ирландии в связи с эпидемией коронавируса нового типа, вынудили проживающих в этой стране поклонников ирландского писателя Джеймса Джойса (1882-1941) в виртуальном пространстве отметить День Блума (Bloomsday), названного в честь главного героя романа Джойса "Улисс" Леопольда Блума. Об этом сообщил национальный телеканал RTI.

События романа разворачиваются 16 июня. Точно описанные Джойсом сцены позволяют поклонникам произведения каждый год проходить "маршрутом" Лепольда Блума. Улицы, мосты, пивные заведения, библиотеки превращаются в площадки для чтений, инсценировок, костюмированных представлений, дегустаций блюд. В нынешнем году все это стало невозможным из-за ограничительных мер, но все желающие могут совершить эту прогулку виртуально.

В радио эфире RTI запущена аудиоверсия "Улисса". Она началась в 08:00 (10.00 мск) и продлится без перерыва 29 часов. Параллельно на сайте телерадиокомпании будут появляться комментарии литературоведов, которые помогут более осмысленно совершить этот литературный марафон, либо пройти отдельные его этапы. Помимо этого, в виртуальном пространстве состоятся около двух десятков других мероприятий в формате стриминга. В музее Джойса можно будет "удаленно" поучаствовать в завтраке Блума, осмотреть комнату, в которой жил сначала сам Джойс, а потом его вымышленные персонажи. Многие артисты прочтут отрывки романа в ходе прямых подключений с "мест событий".

Роман "Улисс", который Джойс писал с 1914 по 1921 годы, считается вершиной модернистской литературы. Он сочетает в себе огромное количество стилистических приемов, исторических, культурных, философских подтекстов. Писатель однажды сказал, что вложил в свою книгу столько головоломок и загадок, что профессора многие столетия будут спорить о замыслах автора.