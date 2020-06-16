"Русские сезоны" во Франции продолжатся по завершении пандемии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мероприятия в рамках проекта "Русские сезоны" будут продолжены, когда эпидемическая ситуация стабилизируется. Об этом заявил во вторник посол РФ во Франции Алексей Мешков в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Этот год должен был стать годом "Русских сезонов" во Франции. Была подготовлена обширнейшая программа, - сказал он. - Потом пришла пандемия. Но я очень рад, что и российские, и французские организаторы твердо подтвердили, что, когда ситуация нормализуется, "сезоны" будут возобновлены. Я бы очень хотел, чтобы эта работа не пропала".

Дипломат напомнил, что старт году был дан 16 января с участием министров культуры двух стран постановкой Театра Наций пьесы "Дядя Ваня", а в январе и феврале удалось провести некоторые запланированные ранее мероприятия.

Ожидалось, что в рамках фестиваля пройдет около 400 концертов, выставок, спектаклей. Некоторые из них связаны с 75-летием Великой Победы.