Работы 80 современных российских художников покажут на выставке в Манеже Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Выставочный проект "NEMOSKVA" соберет в петербургском Манеже работы 80 современных российских художников из двух десятков городов. Экспозицию, созданную при поддержке Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, комитета по культуре Санкт-Петербурга и Фонда Потанина, планируется открыть для публики 7 августа, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Манежа.

"Идея провести третью выставку проекта Алисы Прудниковой NEMOSKVA в Манеже появилась около полутора лет назад. Мы гордимся тем, что в настоящее время реализуем его совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Экспозиция предоставит зрителю исключительную возможность увидеть столь подробную панораму современного нестоличного российского искусства. Этот проект, с моей точки зрения, избавляет актуальное искусство российских городов от порой излишней столичной экспертизы и делает его более свободным", - привели в пресс-службе слова директора ЦВЗ "Манеж" Павла Пригары.

Свои работы (почти все они были созданы специально для проекта) художники представят под руководством семи кураторов во главе с Антонио Джеузой. Задача выставки - показать актуальность и зрелость региональных художественных процессов в глобальном контексте. Отмечается, что название выставки "НЕМОСКВА НЕ ЗА ГОРАМИ" является отсылкой к известному произведению Бориса Матросова в Перми, "которое сулит всем приближение счастья". В проекте примут участие художники из Архангельска, Владимира, Екатеринбурга, Ижевска, Иркутска, Калининграда, Красноярска, Москвы, Омска, Перми, Санкт-Петербурга, Челябинска и других городов России.

"Тема выставки, с одной стороны, подчеркивает мысль, что развитие современного искусства в России часто характеризуется через отсутствие, а не наличие чего-либо. И этот этап мы уже пережили. Выставка подчеркивает продуктивность состояния бесконечного ожидания, которое во время пандемии стало едва ли не главным маркером эпохи и происходящих цивилизационных изменений", - процитировали в пресс-службе автора идеи и комиссара проекта Алису Прудникову.

Директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак считает этот проект "важной частью стратегии регионального развития Пушкинского музея", "живым воплощением единого культурного поля, в котором нет границ между столицей и провинцией". "Мы очень рады, что в это непростое время у нас есть возможность исследовать состояние современного искусства в регионах страны, почувствовать настроение художников и поделиться этими наблюдениями с нашими зрителями - но на сей раз не в Москве, а в Санкт-Петербурге", - привели ее слова в пресс-службе.

Частью проекта станет публичная программа, адресованная как широкой, так и профессиональной аудитории. Первая ее часть пройдет в преддверии выставки в онлайн-формате в июне-августе этого года. Вторая часть - серия живых лекций и дискуссий в ЦВЗ "Манеж", как ожидается, начнется вместе с открытием выставки в августе. Экспозиция будет работать по 15 октября.

О проекте

Проект NEMOSKVA был инициирован в 2017 году как стратегический проект развития современной культуры в российских регионах. Его целью является развитие горизонтальных связей, продвижение региональных художников и кураторов, исследование современной ситуации на местах через профессиональный диалог, создание новых возможностей для международного сотрудничества. В августе-сентябре 2018 года по 13 городам Транссибирской магистрали прошел Международный передвижной симпозиум NEMOSKVA с участием международных экспертов. В ходе Симпозиума эксперты отобрали идеи для выставочных проектов 2019-2022 годов.

Проект основан Государственным центром современного искусства в составе РОСИЗО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и реализуется ГМИИ им. А.С. Пушкина. Автор идеи проекта NEMOSKVA - искусствовед и куратор Алиса Прудникова, известная как комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале.

О петербургском Манеже

Центральный выставочный зал "Манеж", расположенный в историческом здании полкового манежа императорской Конной гвардии, является одним из крупнейших экспозиционных пространств в центре Петербурга. На его площадке представляются проекты, демонстрирующие российское и мировое искусство, проводятся образовательные мероприятия для разных аудиторий.