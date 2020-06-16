Показ спектакля "Алиса" с участием Фрейндлих завершит акцию БДТ в поддержку врачей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Благотворительный онлайн-показ спектакля Андрея Могучего "Алиса" с народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих в главной роли завершит 19 июня акцию #помогиврачам, инициированную месяц назад Большим драматическим театром им. Г. А. Товстоногова и журналом "Театр". Собранные от продажи билетов средства пойдут в поддержку НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы БДТ.

"Благотворительный показ спектакля Андрея Могучего "Алиса" на bdtdigital.ru, завершающий акцию #помогиврачам, состоится только один раз. Стоимость билета - от 100 рублей. Покупая билет на спектакль, зрители поддерживают НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе - все собранные с продажи билетов деньги пойдут на закупку тестов на антитела к COVID-19, которые позволят врачам эффективно и безопасно работать с пациентами", - говорится в сообщении.

В театре отметили, что несмотря на пандемию, НИИ продолжает помогать людям - каждый день в медицинское учреждение поступает 200-300 пациентов с острыми неотложными состояниями (острые сосудистые заболевания, ожоговые травмы, острые отравления и неотложная хирургия). "Ежедневно НИИ требуются тесты на коронавирус, которых в связи с потоком пациентов и отсутствием у больницы ковидного статуса на всех не хватает. В результате благотворительного сбора, инициированного БДТ, будут закуплены 1 600 тестов на антитела для врачей и пациентов НИИ им. Джанелидзе. Фонд "Не напрасно" возьмет на себя закупку и передачу всего необходимого больнице в самые краткие сроки", - добавили в БДТ.

Благотворительную эстафету в поддержку врачей БДТ совместно с журналом "Театр" и фондом "Не напрасно" запустили 17 мая. В рамках акции артисты театра в течение всего дня читали документальные тексты, написанные медицинскими работниками, находящимися в эпицентре борьбы с коронавирусом. В результате марафона было собрано почти 4 млн рублей, которые пошли на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

В пресс-службе отметили, что в течение месяца в эстафете приняли участие 25 театров и культурных учреждений по всей стране. На данный момент в рамках акции удалось собрать в общей сложности около 7 млн рублей. Средства были направлены на поддержку больниц в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Симферополе, Вологде, Новосибирске и Твери.