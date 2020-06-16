Безопасность превыше всего: музеи Москвы открылись для посетителей в условиях пандемии

Расположенный в Парке Горького музей современного искусства "Гараж", который закрылся одним из первых, еще 14 марта, в этот вторник вновь открыл двери для посетителей. У входа в музей посетителей встречают сотрудники, информирующие о новых правилах посещения и готовые ответить на любые вопросы, а также помочь приобрести билет тем, кто не планировал визит заранее.

Музеи были закрыты с середины марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня сообщил, что музеи и выставочные залы смогут возобновить работу с 16 июня при условии посещения по электронным билетам соблюдении ограничения по одновременному количеству посетителей.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московские музеи, среди которых музей современного искусства "Гараж", Музей Москвы и другие, открылись во вторник после долгого перерыва, но правила их посещения изменились из-за ситуации с коронавирусом. Теперь все посетители и сотрудники обязаны носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, а по всему музейному пространству нанесена соответствующая разметка. Корреспондент ТАСС проверил, как обеспечивается безопасность в этих культурных пространствах и какие выставки ждут посетителей.

Посетители могут выбрать время посещения музея, разграниченное получасовыми интервалами. Билеты продаются исключительно онлайн, а держатели карт лояльности и льготные категории граждан могут пройти в музей без очереди. Если посетитель не купил билет заранее, он может сделать это с помощью установленных перед входом табличек с QR-кодами.

"В основном все то, что нам нужно было предусмотреть, можно разделить на три основных блока. Первый - соблюдение социальной дистанции. Наверное, то, с чем мы сейчас сталкиваемся чаще всего, когда что-то посещаем, когда ездим в общественном транспорте, идем в магазин. Для того, чтобы посетители могли комфортно и безопасно соблюдать социальную дистанцию, мы были вынуждены ограничить количество человек, которые единовременно могут находиться в здании, а также организовали продажу билетов по временным интервалам", - рассказал ТАСС руководитель департамента по работе с аудиторией музея Егор Санин.

Второй важный пункт - средства индивидуальной защиты. В холле музея теперь установлены санитайзеры, с помощью которых можно бесконтактно обработать руки. Если посетитель забыл перчатки, он может взять их на стойке информации или у книжного, который также начал работу. Предусмотрен и запас одноразовых масок для посетителей. "Плюс также мы понимаем что в музее невозможно избавиться от тех мест, где посетитель может чего-то ожидать. Это может быть вход на выставку, где ограниченное число человек, это может быть ожидание у стойки информации. В данном случае мы предусмотрели разметку в тех зонах, где возможно ожидание", - добавил Санин.

И третий пункт - это регулярная санитарная обработка всех поверхностей, "чтобы посещение было максимально безопасным", отметил руководитель департамента музея.

Долгожданное открытие

Директор "Гаража" Антон Белов отметил в беседе с ТАСС, что в режиме самоизоляции были и свои плюсы, но все же для многих это время стало настоящим испытанием. "В этом, безусловно, есть положительные моменты, потому что время чуть-чуть затормаживается. С другой стороны, ты еще больше ценишь физическое взаимодействие. Конечно же, нам всем не хватало физического контакта, эмоционального", - сказал он.

По его словам, вынужденная цифровизация принесет свои плоды, но самое главное - еще большую ценность приобретает живое общение, в том числе и общение с искусством. "Я надеюсь, что жизнь нормализуется. И я рад, что "Гараж" первый закрылся и, можно сказать, первый открылся, что мы встречаем людей. Мы сделали какие-то невозможные меры безопасности - дозаторы, маски, дезинфекция. Надеюсь, что этого будет достаточно для работы. И будем надеяться, что пандемия идет на спад в Москве", - сказал он.

Для сотрудников в музее также обеспечена максимальная безопасность. Руководство музея с самого начала режима самоизоляции старалось максимально их поддержать - организовать дома комфортные рабочие места и даже обеспечить запасом замороженной еды, приготовленной в музейном кафе. Теперь, когда в Москве постепенно снимают ограничения, в музее заботятся и о комфортном выходе сотрудников на работу. Так как многие испытывают трудности с поездками на общественном транспорте, где достаточно сложно соблюдать дистанцию, "Гараж" решили компенсировать своим сотрудникам 50% стоимости велосипеда.

Говоря о планах музея на ближайшее время, Белов рассказал, что к сентябрю готовится Триеннале современного российского искусства. "Много художников, большая образовательная программа, много онлайн-платформ. Такой большой проект у нас стоит на повестке дня", - сообщил он. Директор музея также отметил, что пока нет ясности по работе летнего кинотеатра: "Пока нам не дали никакой информации. Если не удастся, то будем его открывать в следующем сезоне".

Подарки посетителям

Корреспондент ТАСС побывал и в открывшемся во вторник Музее Москвы. В этот день открылся для посетителей третий корпус музея с постоянной экспозицией "История Москвы для детей и взрослых" и выставкой "Остоженка: проект в проекте". Первых гостей генеральный директор музея Анна Трапкова встретила лично и вручила им подарки.

"Это очень волнительный и очень значимый день для всего музей, потому что, конечно же, все мы - и смотрители, и администраторы, сотрудники, скучали по нашим посетителям. Музей в закрытом состоянии - это, конечно же, не музей. Музей без посетителей не может функционировать, потому что именно посетитель привносит в наши экспозиции жизнь, живые реакции, вопросы", - сказала Трапкова журналистам.

По ее словам, пока что спрос на билеты не ажиотажный, но очень много звонков - люди интересуются, как работает музей, как приобрести билеты и насколько безопасен визит. "Мы ждем сегодня достаточно много посетителей, но мы понимаем, что по нынешним временам каждый посетитель на вес золота для нас. И первые посетители получили памятные подарки от музея", - отметила генеральный директор музея.

Она подчеркнула, что посещение является абсолютно безопасным. Посетители должны быть в масках и перчатках, на входе у них проверяют температуру. Сотрудники также обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, а в самом музее регулярно проводится дезинфекция.

"По первым часам работы я могу сказать, что да, точно все безопасно. Вот сейчас подходит к концу наш первый сеанс и залы будут закрываться на санитарную обработку. И мы готовы сегодня с ответственностью сказать, что, дорогие друзья, приходите к нам в музей, мы очень ждем вас, у нас все работает", - сказала Трапкова.

Экспериментальный период

Генеральный директор музея отметила, что экспериментальный период его работы продлится полтора месяца, чтобы понять каким образом социальная дистанция или, например, требования по санитарной обработке, будут в дальнейшем использоваться в музейной практике. "Что точно останется с нами после пандемии - это, конечно, наша онлайн-активность. Я думаю, что сегодня даже самые консервативные музейщики понимают, что онлайн нельзя игнорировать и надо просто успешно совмещать офлайн и онлайн-форматы", - отметила она.

По ее словам, продано не так много билетов, в том числе и потому, что музей осознанно достаточно поздно объявил об открытии. "Потому что для нас самих вход в рабочий режим должен быть плавным. Сейчас наступает период эксперимента - несколько недель, когда посетители должны будут к нам относиться снисходительно и подстраиваться под новые правила. И, соответственно, музейные работники тоже должны будут искать свой новый голос, интонацию общения с посетителями", - пояснила она.

За время карантина музей выпустил три онлайн-выставки, посвященные 75-летию Победы. Одна из них - "Победа и победители" - представлена на портале "Музейная Москва онлайн". В этом проекте фотограф Мария Алексеева рассказывает о тех свидетелях войны, которые дожили до наших дней, - ветеранах, тружениках тыла, детях войны, узниках концлагерей, участниках фронтовых артистических бригад.

"К 24 июня, к параду Победы на Красной площади, она будет выставлена во дворе музея. Еще две выставки находятся на сайте Музея Москвы. Это "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны" и документальная выставка "75 слов о войне", посвященная военным письмам. Эти проекты продолжают работать онлайн. Более того, в случае с письмами, мы постоянно пополняем эту выставку новыми публикациями. Конечно же, мы рассчитываем открыть их и офлайн - это будет в начале сентября", - заключила Трапкова.

Среди других музеев, открывшихся со вторника, Московский музей современного искусства, Бахрушинский музей, Еврейский музей и Центр толерантности и другие. Музей архитектуры им. Щусева планирует открыться с 23 июня. Государственная Третьяковская галерея - с 3 июля, Пушкинский музей - 10 июля.