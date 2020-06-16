Российские киностудии провели онлайн-питчинг на анимационном кинорынке в Анси

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Ведущие российские киностудии приняли участие в питчинге на крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA, который во вторник начал свою работу в онлайн-формате. Смотр проходит в рамках открывшегося 15 июня Международного анимационного фестиваля - самого престижного в своем классе мероприятия, ежегодно собирающего на берегу озера Анси лучших художников-мультипликаторов более чем из 70 стран.

12 студий РФ на питчинге

Питчинг был организован при поддержке Московского экспортного центра. Он представляет собой презентации отечественными студиями своих новых проектов для представителей анимационной индустрии других стран.

"В этом году 12 российских компаний представили на питчинге на кинорынке в Анси проекты, ориентированные на экспортное продвижение. Онлайн-формат, в котором рынок проходит в 2020 году, существенно расширяет партнерскую аудиторию, благо, MIFA обладает обширной базой участников", - рассказала корреспонденту ТАСС Ирина Мастусова - исполнительный директор Ассоциации анимационного кино (ААК) РФ, которая уже 9-й год подряд организует участие отечественных студий в MIFA.

По ее словам, ААК проделала огромную работу по привлечению на питчинг и последующий матч-мейкинг потенциальных контрагентов для переговоров и сделок. "Это и байеры, и дистрибьютеры, и продюсерские компании, и представители телеканалов и VOD-платформ. Обычно на кинорынке проходит так много мероприятий, совпадающих по времени, что на питчинг физически не могут попасть все желающие. В этом году те, кто не попал на питчинг во время прямой трансляции, смогут посмотреть его на платформе в течение последующих двух недель и связаться с компаниями, представившими проекты", - отметила Мастусова, выразив надежду, что "подобный формат представления проектов, продиктованный вызванными пандемией условиями, в дальнейшем станет распространенной практикой в киноиндустрии".

В питчинге приняли участие студии "Союзмультфильм", "Паровоз", "Лицензионные бренды", CGF Animation, "Визарт", "АА Студио", "Аэроплан", "Агама-Фильм", "КиноАтис", "Наше кино", "Меркатор", "Ред Карпет Студио".

Россия в Анси

Международный анимационный фестиваль начал свою работу 15 июня и продлится до 30 июня, впервые он проходит в онлайн-формате. Предполагалось, что смотр торжественно отметит свое 60-летие, однако организаторы решили перенести праздничную часть на следующий год.

Россия по традиции принимает активное участие в смотре. Так, 12 российских фильмов поборются за победу в конкурсной программе кинофестиваля. А ведущие отечественные киностудии представляют свои работы на крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA, который проходит в рамках фестиваля с 16 по 19 июня. Участие российской делегации в MIFA организует в этом году Ассоциация анимационного кино (ААК) России при поддержке Московского экспортного центра.

Немного истории

Фестиваль и кинорынок MIFA в Анси - одно из старейших и самых значимых событий в мире анимации. Смотр родился из особой мультипликационной секции "Международные дни анимации", которая появилась в 1956 году на Каннском фестивале.

В 1960 году было принято решение на базе секции организовать отдельный самостоятельный анимационный фестиваль, который первое время проводился нерегулярно. Тогда же была основана Международная ассоциация анимационного кино. Позднее в рамках фестиваля заработал и анимационный кинорынок, который ежегодно посещают более семи тысяч специалистов отрасли со всего мира.

Россия каждый год принимает активное участие и в фестивале, и на кинорынке. В 2015 году российский режиссер Константин Бронзит со своей короткометражной лентой "Мы не можем жить без космоса" стал лауреатом фестиваля. После триумфа в Анси кинолента была номинирована на "Оскар" как лучший короткометражный анимационный фильм.