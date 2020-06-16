Московская филармония в августе проведет конкурс артистов симфонического оркестра

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Третий Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра пройдет в Московской филармонии с 18 по 23 августа. Участники смотра смогут получить работу в Российском национальном молодежном симфоническом оркестре (РНМСО), сообщила во вторник пресс-служба филармонии.

"С 18 по 23 августа 2020 года в рамках национального проекта "Культура" Московская филармония проводит III Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра. Он дает талантливым музыкантам в возрасте от 22 до 28 лет творческий стимул, уникальную возможность продвижения и может служить лифтом в профессиональной карьере", - отметили в филармонии.

В смотре могут принять участие исполнители с высшим профессиональным музыкальным образованием, а также студенты музыкальных вузов. Конкурс будет проходить на базе комплекса "Филармония-2" по 14 специальностям: исполнители на струнных инструментах (скрипка, альт, виолончель, контрабас), деревянных духовых (флейта, гобой, кларнет, фагот), медных духовых (валторна, труба, тромбон, туба), ударных и арфе.

На первом этапе конкурсантов ждет отбор по видеозаписям, затем два очных тура. Заявки принимаются до 31 июля включительно, списки отобранных к участию в очных турах будут опубликованы не позднее 5 августа.

Победители в каждой специальности получат денежные призы: I премия - 200 тыс. руб., II премия - 150 тыс. руб., III премия - 100 тыс. руб. По специальностям "туба" и "арфа" присуждается только первая награда. "По решению жюри конкурса его участникам может быть предложена работа (стажировка) в Российском национальном молодежном симфоническом оркестре - Симфонической академии", - рассказали организаторы.

Российский национальный молодежный симфонический оркестр был создан в 2018 году при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры РФ. Коллектив объединил более 100 талантливых музыкантов в возрасте до 30 лет из разных российских городов. "РНМСО - это не только симфонический коллектив, но и симфоническая академия, дающая молодым исполнителям уникальную возможность профессионального роста и активной вовлеченности в творческий процесс, - подчеркнули в филармонии. - С молодыми оркестрантами занимаются и выступают выдающиеся дирижеры, концертмейстеры лучших оркестров России и Европы, специалисты по ансамблевому мастерству и оркестровым трудностям, историческим исполнительским стилям".