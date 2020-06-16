МАММ не будет проводить новые выставки до снятия ограничений на массовые мероприятия

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московский Мультимедиа арт музей (МАММ) не планирует открывать новые выставки до того, как будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила директор музея Ольга Свиблова.

"Мы будем менять экспозицию, когда будет возможность сделать первый вернисаж", - сказала она. По ее словам, при организации новой экспозиции сложность возникнет в том числе в связи с приездом художников из других регионов и стран.

Однако Свиблова поделилась, что посетителей музея ждут уже работающие экспозиции. "Мы готовы были открыться в любой момент - выставки у нас здесь уже есть, открытие которых мы успели провести прямо перед карантином", - рассказала она.

Музей возобновил работу 16 июня согласно указу мэра Москвы. Все сотрудники и посетители музея должны соблюдать необходимые меры безопасности по профилактике новой коронавирусной инфекции. "На главном входе всех дезинфицируют, готовят ко встрече с искусством. <...> Маска новая обязательна, потому что мы не знаем, сколько времени человек ходил с предыдущей и где он был. Бахилы мы выдаем, если нет перчаток, выдаем перчатки. А все наши сотрудники как космонавты - закрыты", - проинформировала Свиблова.

Она подчеркнула, что в музее просят людей сознательно соблюдать дистанцию 1,5-2 м. "Никто не может разрисовать пол музея. Как мы можем клеточки на полу нарисовать - это же сломанная инсталляционная конструкция. Мы надеемся, что к нам народ пока ходить помногу не будет. Зато те, кто хотят увидеть музей без зрителей, которые обычно как сельди в бочке наполняют наши залы, получат шанс встретиться с искусством наедине", - сказала директор МАММ.

Желающие могут также пройти выставку вместе с экскурсоводом, но количество человек в группе будет меньшим, чем обычно. "Мы проведем экскурсию и для одного, и для двух, максимум для пяти. Экскурсоводы и все посетители - на дистанции", - пояснила Свиблова.

Знаки благодарности врачам

В благодарность врачам, самоотверженно спасавшим и продолжающим спасать людей от коронавирусной инфекции, музей установил бесплатный вход для всех медицинских работников, включая студентов вузов.

Во время самоизоляции МАММ запустил акцию "Цветы врачам". "Люди рисуют, фотографируют, создают дополненную реальность, скульптуру и отправляют в социальные сети "цветы врачам". Это наша благодарность врачам, которые сейчас продолжают спасать наши жизни", - рассказала директор музея.

Лучшие работы будут отобраны по хештегу #цветыврачам и будут представлены в виде выставки. "Этот вернисаж среди других выставок, которые откроются, будет для нас очень важен, потому что мы позовем, прежде всего, врачей и тех, кто создавал эти работы. В конце выставки мы сделаем онлайн-аукцион, эти деньги пойдут частично художникам, все остальное пойдет на адресную помощь врачам", - отметила Свиблова.