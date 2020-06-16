Первые главы книги Роулинг "Икабог" опубликовали на русском языке

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Две главы новой книги Джоан Роулинг "Икабог" появились во вторник в сети на русском языке. Об этом сообщила пресс-служба издательской группы "Азбука-Аттикус".

"Первые главы будут опубликованы на сайте https://www.theickabog.com/ru/read-the-story/. Каждый будний день - с понедельника по пятницу - будет публиковаться новый фрагмент сказки, последняя глава появится 31 июля", - рассказали в пресс-службе. В печатном и электронном форматах книга будет издана в ноябре, а гонорар писательницы "будет направлен на помощь людям, которые сильнее всего пострадали от коронавируса".

Роулинг написала "Икабог" для своих детей более 10 лет назад. События сказки происходят в вымышленной стране. Ее сюжет не связан с "Гарри Поттером" и другими книгами автора. "Сейчас писательница решила поделиться любимой историей ее семьи, чтобы поддержать детей, родителей и опекунов, оказавшихся запертыми дома на карантине", - отметили в издательстве, добавив, что история будет интересна как детям в возрасте 7-12 лет, так и остальным членам семьи.

Публикацию в сети сопровождает конкурс рисунков, лучшие работы читателей войдут в печатное издание. Новые фрагменты будет сопровождать задание для иллюстрации.

"Конкурс проходит по всему миру, а сегодня, 16 июня, Издательская группа "Азбука-Аттикус" запускает его для жителей Российской Федерации. В конкурсе могут участвовать дети от 7 до 12 лет включительно. 34 победившие иллюстрации будут отобраны и попадут в печатную версию русскоязычного издания сказки Дж. К. Роулинг "Икабог". Победители также получат экземпляр опубликованной книги, подписанный автором", - подчеркнули организаторы.

Конкурс продлится до 7 августа, лучшие работы выберет жюри, состоящее из ведущих редакторов и дизайнеров "Азбука-Аттикус".

О писательнице

Британская писательница Джоан Роулинг - автор мирового бестселлера, семитомной серии книг о Гарри Поттере, выпущенной в период с 1997 по 2007 год. Книги изданы общим тиражом 450 млн экземпляров и переведены на 79 языков. По ним сняты восемь блокбастеров.