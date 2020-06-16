На аукционе во Франции продали совместное письмо Ван Гога и Гогена за €210,6 тыс.

ПАРИЖ, 16 июня. /ТАСС/. Цена за совместное письмо художников-импрессионистов Винсента Ван Гога и Поля Гогена достигла во вторник на аукционе в Париже €210,6 тыс. Об этом сообщил аукционный дом Drouot. Первоначально ожидалось, что уникальный документ найдет нового владельца за €180-250 тыс.

Письмо написано на листке в клетку, на нем стоят подписи знаменитых художников. Послание было адресовано из Арля, где они совместно работали, их общему другу и художнику Эмилю Бернару. Оно было написано в период 1 и 2 ноября 1888 года. В нем рассматривается вопрос о создании ассоциации авангардных художников.

В то же время Гоген и Ван Гог излагают в нем свои взгляды на современную живопись. Оба сходятся во мнении, что живопись и в целом искусство проходят через важнейший период, находясь на пути к своему "возрождению".

"Я, верящий в возможность гигантского возрождения искусства, родиной которого станут тропики, считаю, что мы сами окажемся лишь его посредниками. Лишь следующее поколение сможет жить в мире и спокойствии", - пишет Ван Гог. Он высоко отзывается в письме о таланте Гогена. Тот же, в написанной его рукой заключительной части письма, скромно предлагает не обращать внимание на такие комментарии "впечатлительного" Ван Гога.

Гоген соглашается с мнением коллеги о том, что новые художники появятся именно в живописных тропических странах и подтверждает свое желание вновь отправиться в путешествия по этим местам.