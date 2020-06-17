Объявлен лонг-лист премии "Ясная поляна"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Писатели Дина Рубина ("Наполеонов обоз"), Шамиль Идиатуллин ("Бывшая Ленина") и Захар Прилепин ("Некоторые не попадут в ад") вошли в лонг-лист литературной премии "Ясная поляна" в номинации "Современная русская проза". Об этом ТАСС в среду рассказали организаторы премии.

Номинация "Современная русская проза" отмечает выдающееся произведение современного автора, "несущее в себе идеалы человеколюбия".

"В лонг-лист "Современной русской прозы" вошли 39 книг российских писателей, в числе которых Андрей Аствацатуров, Сергей Беляков, Ксения Букша, Тимур Кибиров, Валерия Пустовая, Александр Стесин, Олег Хафизов, Евгений Чижов", - рассказали организаторы.

Писатель Владислав Отрошенко назвал лонг-лист сезона "одним из самых интересных за последнее десятилетие". По его словам, представлены новые работы сильных современных писателей: Михаила Елизарова Александра Иличевского, Антона Уткина, Евгения Чижова. Произведения написаны в самых разных жанрах: исторический роман, семейная хроника, роман-фантасмагория, антиутопия.

"Из 150 присланных на премию книг мы отобрали в длинный список почти 40. Короткий список "Современной русской прозы" будет объявлен на писательский встречах в Ясной Поляне в сентябре 2020 года, - цитируют организаторы председателя жюри премии, советника по культуре президента РФ Владимира Толстого. - В этом году встречи особенные - они будут проводится в 25-й раз - и, как всегда, соберут лауреатов, финалистов премии и друзей Ясной Поляны".

О премии

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, "Выбор читателей". Призовой фонд составляет 6,7 млн рублей. Церемония награждения победителей планируется в октябре.

В разные годы лауреатами премии в различных номинациях становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин.