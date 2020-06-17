Борис Морозов уходит с поста главного режиссера театра Российской Армии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Главный режиссер Центрального театра Российской Армии Борис Морозов покидает пост после 25 лет работы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду на сайте театра.

"Лауреат Премии Москвы, Народный артист России Борис Афанасьевич Морозов, занимавший пост главного режиссера театра 25 лет, уходит на заслуженный отдых", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, Морозов стал главным режиссером театра в 1995 году, и за годы творческой деятельности он успел поставить в театре 26 спектаклей, в том числе "Много шума из ничего" Уильяма Шекспира, "Царь Федор Иоаннович" Алексея Толстого, "Кабала святош" Жана Батиста Мольера, "Красное колесо" Александра Солженицына и другие.

Накануне, 16 июня 2020 года, заместитель Министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов вручил Борису Морозову ведомственную медаль за неоценимый вклад в творческую жизнь Театра Российской Армии.

Борис Морозов родился 20 ноября 1944 года в селе Остафьево в Московской области в семье кадрового военного, закончил политехнический вуз в Челябинске с дипломом инженера. После окончил ГИТИС, курс Андрея Попова, который в ту пору руководил театром Советской армии. По окончании вуза вступил в труппу этого театра.

За время творческой деятельности режиссер работал в разных сценических коллективах столицы - в драматическом театре имени Станиславского, в театре имени Маяковского, театре имени Пушкина, в Малом театре. В 1995 году Борис Морозов вернулся в театр Российской армии в качестве главного режиссера.