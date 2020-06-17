Кинофестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля

ТАСС, 17 июня. Четвертый фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой правительства региона.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, традиционные кинопоказы будут дополнены онлайн-трансляциями. "В прошлые годы уже была заложена хорошая традиция - устраивать показы на открытом воздухе. В этом году мы повторим этот опыт, с учетом повышенных требований", - цитирует Никитина пресс-служба.

Генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева отметила, что организаторы "Горький fest" рассматривают возможность создания автокинотеатра. "Также мы собираемся максимально задействовать открытые городские площадки и добавить несколько новых мест к уже полюбившемуся нижегородцам летнему кинотеатру на Нижневолжской набережной. Мы очень надеемся, что к 17 июля начнут работать и традиционные кинозалы, в которых мы планируем увеличить количество сеансов", - приводятся в сообщении слова Михеевой.

По словам президента фестиваля, актера и режиссера Михаила Пореченкова, организаторы получили более 300 заявок на участие в конкурсной программе. Подать заявку можно до 1 июля на сайте кинофестиваля.

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года, на нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2019 году мероприятия "Горький fest" посетили более 70 тыс. зрителей, прошло более 100 кинопоказов, в конкурсной программе участвовало 37 фильмов. Победителем конкурсной программы 2019 года стала картина "Амбивалентность".