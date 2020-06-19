В Риге появился памятник "Медики - миру" в честь работников сферы здравоохранения

Автором этого памятника стал скульптор и профессор Латвийской академии художеств Айгарс Бикше. По его словам, потрясения последнего времени помогли яснее увидеть истинные ценности. Пандемия коронавируса позволила понять, насколько недооценены работники здравоохранения, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогали заболевшим.

Скульптор считает свой новый труд выражением признательности медикам. Бикше признался, что осознанно создал монумент внушительного размера, чтобы показать, что люди в случае проблем со здоровьем становятся словно дети и зависят от заботы и знаний медиков. "По идее, это благодарность от Латвии медикам всего мира, которые борются с COVID-19. Это также призыв поддерживать медицину и в обычные времена, чтобы быть готовыми к всевозможным поворотам пандемии", - указал он на церемонии открытия памятника.

"У меня, как ни странно, были и положительные моменты от всего этого времени. Когда мы все отправились в самоизоляцию, я смотрел телевидение и видел, как медики в Италии и в других странах сталкиваются с огромными трудностями, как они заболевают, как получают повреждения лица от постоянного ношения защитных масок", - добавил он.

Впрочем, эта скульптура, по мнению ее создателя, посвящена также времени и обществу, которое сейчас переживает глобальные изменения. "Но, прежде всего, я сразу хотел как-то выразить свое отношение к труду медиков. Это все могло, конечно, остаться на моей полке эскизов, если бы проект не был поддержан. И благодаря современным технологиям мы достигли великолепного результата за очень короткое время", - отметил Бикше.

По его словам, создание этой скульптуры является общественной инициативой, в реализации которой по приглашению скульптора приняли участие около 20 местных компаний. Они предоставили материалы, инструменты и помещения для работы мастера.

Первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Латвии 2 марта. С тех пор подтверждено 1 104 случая инфицирования, 30 человек умерли, 875 выздоровели. Правительство в середине марта объявило режим чрезвычайного положения до 14 апреля, затем продлило его до 12 мая, а после - до 9 июня. Он предусматривал ряд ограничительных мер, включая приостановку всех международных пассажирских перевозок. Власти также заявили о намерении выделить 4,5 млрд евро для преодоления кризиса, вызванного распространением коронавируса.