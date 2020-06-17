"Квартет И" снял онлайн-версию спектакля "Квартетник"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Коллектив "Квартет И" представит онлайн-вариант спектакля "Квартетник", который он подготовил во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил российский актер театра и кино, один из основателей комического театра "Квартет И" Леонид Барац в формате видеконференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в среду.

Московские театры не работают с середины марта в связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. Согласно указу мэра Москвы, театры получили возможность вернуться к репетициям с 9 июня.

"Онлайн-спектакль, конечно, не заменит нормальных спектаклей, энергетики зала, энергетики со сцены и так далее. Но при этом, когда такая необходимость существует, то, наверное, возможен такой суррогат. Мы сделали проект - усеченный вариант спектакля "Квартетник" - он выйдет на Ivi, посмотрим, как это будет. Для нас это первый опыт", - сказал Барац.

Народный артист РФ Константин Хабенский также разделяет мысль о том, что при необходимости можно использовать возможность участия в онлайн-проектах. Однако сам актер признается, что во время пандемии он старался как можно меньше принимать участие в подобных экспериментах.

"Я считаю, что, если нет других вариантов, то этим нужно пользоваться. Я сам старался минимально светиться в онлайн-проектах. Все остальное, если это интересно, если это пользуется спросом, если это желание не показать себя красивого, а желание донести какую-то идею зрителю, то почему бы и нет", - сказал Хабенский в ходе пресс-конференции.

Театр "Квартет И" был создан в 1993 году четырьмя выпускниками ГИТИСа - Леонидом Барацем, Александром Демидовым, Камилем Лариным и Ростиславом Хаитом. Актеры известны участием в фильмах, снятых по их пьесам, "День радио", "О чем говорят мужчины", "День выборов" и другим.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8 млн человек, около 440 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 553 301 случай заражения, выздоровели 304 342 человека, умерли 7 478. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.