Любимова: правила работы театров будут упрощать с улучшением ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правила работы театров в условиях сохранения угрозы распространения коронавируса могут быть упрощены с улучшением эпидемической обстановки, сообщила в среду министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Мы вместе с Сергеем Семеновичем [Собяниным] и с департаментом культуры [столицы] ведем постоянную работу, мы будем следить с Роспотребнадзором, и как только ситуация будет меняться, будут упрощаться и правила работы. Это все очень гибко, надо набраться терпения, чтобы зал был полон", - сказала она, посещая одну из первых репетиций Театра Олега Табакова.

Московские театры получили возможность вернуться к репетициям с 9 июня. Театр Олега Табакова начал репетиции спектакля по пьесе Агаты Кристи "И никого не стало", которую она написала по собственному роману "Десять негритят".

Любимова поблагодарила театр также за работу онлайн, "что получилось собраться, не психовать и удержать коллектив".

Как рассказал художественный руководитель театра Владимир Машков, все артисты и сотрудники Табакерки прошли тестирование на коронавирус, результаты оказались отрицательными. Все они находятся в масках и перчатках и по возможности соблюдают социальную дистанцию. "У нас такое невероятное ощущение, мы настолько соскучились, зал ждет. Мы поэтому готовы в любой момент, осознавая всю ответственность, приступить к своей деятельности", - поделился худрук.

Сюжет пьесы "И никого не стало" в целом повторяет сюжет романа писательницы, за исключением некоторых деталей. Это будет первая постановка пьесы в России. Режиссер постановки - Владимир Машков, художник-постановщик - Александр Рукавишников, за костюмы отвечает Валентин Юдашкин.