Мультфильм "Мушкетеры царя" создадут компании из России, Франции и Великобритании

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российская студия "КиноАтис" совместно с французской, бельгийской и британской компаниями создаст мультфильм в жанре исторического фэнтези под названием "Мушкетеры царя". Производство планируется начать в конце 2020 года, сообщает в среду пресс-служба студии.

Четырехсторонний договор о производстве анимационной картины был подписан в рамках международного онлайн-рынка Key Buyers Event: Digital Edition, организованного "Роскино". В продюсировании фильма примут участие "КиноАтис", Est Quest Films от Франции, GFM Animation от Великобритании, а также французская студия Mikros Animation и бельгийская Walking the Dog, договоренности с которыми были достигнуты в 2019 году на рынке анимационного контента MIFA в Анси.

"С нетерпением ждем начала производства картины, к которому готовы приступить в конце этого года. Я считаю, что такой проект послужит укреплению культурных и деловых связей между Россией и европейскими странами", - сказал генеральный продюсер "КиноАтис" Вадим Сотсков, чьи слова привели в пресс-службе.

Действие мультфильма "Мушкетеры царя" развернется в России и Европе XVII века, главными героями станут животные-мушкетеры - медведь Григорий, кот Лефорт, собака Гордон и волк Гвендаль. Над картиной будут работать, в частности, создатели "Астерикса против Цезаря" Пол и Гаэтан Брицци, авторами сценария выступят Александр Мазин, Бенжамин Легран и Шела Стефенсон.