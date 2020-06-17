В Минкультуры рассказали, когда определят дату открытия кинотеатров

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Точную дату возобновления работы кинотеатров определят после обсуждения с региональными властями, Минкультуры ориентируется на середину июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства по итогам совещания министра культуры РФ Ольги Любимовой с представителями киносетей.

Участие в совещании, которое прошло в формате видеоконференции, приняли также замминистра культуры РФ Максим Ксензов, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов, а также главы крупных киносетей РФ. Ранее министр культуры также провела встречи с лидерами кинопроизводства и российскими кинодистрибьюторами.

"Перед нами стоит одна из важнейших задач - вернуть зрителей в кинотеатры. Все прекрасно понимают сложности, с которыми мы столкнулись. Поэтому, выслушав позиции российских продюсеров и российских кинодистрибьюторов, отрасль должна определиться со стратегией кинопоказов на ближайшее полугодие и с учетом вашей позиции", - сказала Любимова, чьи слова привели в пресс-службе.

Она отметила, что точная дата возобновления работы кинотеатров будет определена после консультаций с региональными властями, но Минкультуры ориентируется на середину июля. Именно этот период озвучил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Гендиректор Объединенной сети ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула кино") Алексей Васясин подчеркнул, что анонс открытия кинотеатров станет сигналом для киносообщества и зрителей о том, что настало время "размораживать репертуар, проводить рекламные кампании, поэтапно возвращаться к полноценной жизни". Управляющий директор сети кинотеатров "Синема Стар" Карина Агаджанова подчеркнула, что кинотеатры смогут обеспечить выполнение всех рекомендаций, подготовленных Роспотребнадзором.

"Также представители киносетей рассчитывают, что после октября санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране улучшится и они смогут смягчить требования по безопасности в кинозалах", - рассказали в пресс-службе.